Беженец из Торского рассказал, как ВСУ выносили вещи из домов жителей
29.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 29.11.2025
Беженец из Торского рассказал, как ВСУ выносили вещи из домов жителей
Беженец из Торского рассказал, как ВСУ выносили вещи из домов жителей - РИА Новости, 29.11.2025
Беженец из Торского рассказал, как ВСУ выносили вещи из домов жителей
Украинские военные мешками выносили вещи из домов мирных жителей в селе Торском в ДНР - до того, как населенный пункт освободили российские силы, сообщил РИА... РИА Новости, 29.11.2025
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец из Торского рассказал, как ВСУ выносили вещи из домов жителей

Боевики ВСУ в Торском в ДНР мешками выносили вещи из домов мирных жителей

ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные мешками выносили вещи из домов мирных жителей в селе Торском в ДНР - до того, как населенный пункт освободили российские силы, сообщил РИА Новости беженец из Торского Андрей Мединцев.
"Они (ВСУ - ред.) вели себя нагло. Мародерили, в первую очередь. Я лично видел, как они ходили туда, откуда повыезжали гражданские люди, - и уходят оттуда с мешками, с чемоданами", - сказал РИА Новости Мединцев.
Министерство обороны России 15 мая сообщило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" .
Дорога на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Мирные жители в Красноармейске более года находились под обстрелами
25 ноября, 08:34
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
