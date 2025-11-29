Беженец из Торского рассказал, как ВСУ выносили вещи из домов жителей

ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные мешками выносили вещи из домов мирных жителей в селе Торском в ДНР - до того, как населенный пункт освободили российские силы, сообщил РИА Новости беженец из Торского Андрей Мединцев.