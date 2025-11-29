Рейтинг@Mail.ru
Штурмовые войска Украины готовят к ликвидации, сообщил источник - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 29.11.2025 (обновлено: 23:17 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/vsu-2058653084.html
Штурмовые войска Украины готовят к ликвидации, сообщил источник
Штурмовые войска Украины готовят к ликвидации, сообщил источник - РИА Новости, 29.11.2025
Штурмовые войска Украины готовят к ликвидации, сообщил источник
Штурмовые войска Украины не оправдали себя и готовятся к ликвидации, командир 225-го штурмового полка Олег Ширяев отстранен от командования, но пока... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T20:22:00+03:00
2025-11-29T23:17:00+03:00
украина
харьков
волчанск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785319864_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_90e0efdb54c9eed76562d5f026207040.jpg
https://ria.ru/20251128/vsu-2058519487.html
https://ria.ru/20251127/vsu-2058199621.html
украина
харьков
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785319864_338:233:2758:2048_1920x0_80_0_0_97e0dc0e39591f6614584f53cbf2c0a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, харьков, волчанск, вооруженные силы украины
Украина, Харьков, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Штурмовые войска Украины готовят к ликвидации, сообщил источник

Штурмовые войска Украины не оправдали себя и готовятся к ликвидации

© AP Photo / Felipe DanaУкраинский военнослужащий в Харькове
Украинский военнослужащий в Харькове - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Украинский военнослужащий в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Штурмовые войска Украины не оправдали себя и готовятся к ликвидации, командир 225-го штурмового полка Олег Ширяев отстранен от командования, но пока неофициально, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Штурмовые войска Украины не оправдали себя и готовятся к ликвидации. Отстраненный от командования головорез и бандит Олег Ширяев раздает автографы в Харькове, пока личный состав 225-го полка утилизируют под Волчанском, Сумами, в ДНР и Днепропетровской области", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Киев не может больше финансировать ВСУ, сообщил источник
28 ноября, 21:42
Он отметил, что 225-й полк фактически расформирован и разбит на несколько частей, которые брошены на убой по всему фронту.
"Однако их штатный командир Ширяев чувствует себя очень даже хорошо. Помимо рекламы дешевого китайского ширпотреба, бывший зек и бандит свободно разъезжает по городам пока еще Украины, раздает автографы и стесняется военной формы", - добавил представитель силовых структур.
По его словам, Ширяев недавно посетил Харьков, где вручил флаг со своим портретом и автографом местному бизнесмену.
"Примечательно, что буквально в 50 километрах от Харькова его подразделения брошены на убой исправлять провал под Волчанском. Это еще один участок фронта, где ранее боевики 225-го еще замечены не были", - сказал он.
Представитель силовых структур уточнил, что отстранение Ширяева от командования не означает снятие его с должности: по документам он все еще числится командиром, но фактически не командует по указанию вышестоящего руководства ВСУ.
Остальные подразделения штурмовых войск ВСУ, по его словам, сейчас также "беспощадно стачиваются в "мясных штурмах".
"По сути, сейчас мы видим утилизацию заведомо мертворожденного проекта под названием "штурмовые войска Украины", - заключил собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Моральное состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, сообщил источник
27 ноября, 21:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковВолчанскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала