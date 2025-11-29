МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Штурмовые войска Украины не оправдали себя и готовятся к ликвидации, командир 225-го штурмового полка Олег Ширяев отстранен от командования, но пока неофициально, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Штурмовые войска Украины не оправдали себя и готовятся к ликвидации. Отстраненный от командования головорез и бандит Олег Ширяев раздает автографы в Харькове , пока личный состав 225-го полка утилизируют под Волчанском Сумами , в ДНР и Днепропетровской области", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 225-й полк фактически расформирован и разбит на несколько частей, которые брошены на убой по всему фронту.

"Однако их штатный командир Ширяев чувствует себя очень даже хорошо. Помимо рекламы дешевого китайского ширпотреба, бывший зек и бандит свободно разъезжает по городам пока еще Украины, раздает автографы и стесняется военной формы", - добавил представитель силовых структур.

По его словам, Ширяев недавно посетил Харьков, где вручил флаг со своим портретом и автографом местному бизнесмену.

"Примечательно, что буквально в 50 километрах от Харькова его подразделения брошены на убой исправлять провал под Волчанском. Это еще один участок фронта, где ранее боевики 225-го еще замечены не были", - сказал он.

Представитель силовых структур уточнил, что отстранение Ширяева от командования не означает снятие его с должности: по документам он все еще числится командиром, но фактически не командует по указанию вышестоящего руководства ВСУ

Остальные подразделения штурмовых войск ВСУ, по его словам, сейчас также "беспощадно стачиваются в "мясных штурмах".