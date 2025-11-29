https://ria.ru/20251129/vsu-2058592621.html
Бойцы "Юга" уничтожили более 220 боевиков ВСУ за сутки
Бойцы "Юга" уничтожили более 220 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.11.2025
Бойцы "Юга" уничтожили более 220 боевиков ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков и 3 боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2025
Бойцы "Юга" уничтожили более 220 боевиков ВСУ за сутки
