Бойцы "Юга" уничтожили более 220 боевиков ВСУ за сутки

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков и 3 боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что противник потерял более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств и горючего.