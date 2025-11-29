Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Юга" уничтожили более 220 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 29.11.2025
Бойцы "Юга" уничтожили более 220 боевиков ВСУ за сутки
Бойцы "Юга" уничтожили более 220 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.11.2025
Бойцы "Юга" уничтожили более 220 боевиков ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков и 3 боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
константиновка
Бойцы "Юга" уничтожили более 220 боевиков ВСУ за сутки

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков и 3 боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Константиновка, Степановка, Платоновка, Васюковка и Берестов Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что противник потерял более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств и горючего.
Заголовок открываемого материала