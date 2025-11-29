ВСУ потеряли до 125 военных в Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял до 125 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Андреевка, Новая Сечь и Варачино Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Вильчи, Терновой, Рубежного, Волчанска, Шестаково и Харькова в Харьковской области.