https://ria.ru/20251129/vsu-2058592073.html
ВСУ потеряли до 125 военных в Сумской и Харьковской областях
ВСУ потеряли до 125 военных в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 29.11.2025
ВСУ потеряли до 125 военных в Сумской и Харьковской областях
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял до 125 военнослужащих,... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T12:25:00+03:00
2025-11-29T12:25:00+03:00
2025-11-29T12:25:00+03:00
безопасность
харьковская область
россия
рубежное
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
https://ria.ru/20251129/svo-2058591929.html
харьковская область
россия
рубежное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, россия, рубежное, вооруженные силы украины
Безопасность, Харьковская область, Россия, Рубежное, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 125 военных в Сумской и Харьковской областях
ВС России уничтожили до 125 военных ВСУ в Сумской и Харьковской областях
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял до 125 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Андреевка, Новая Сечь и Варачино Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Вильчи, Терновой, Рубежного, Волчанска, Шестаково и Харькова в Харьковской области.
"Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - добавили в МО РФ.