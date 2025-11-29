https://ria.ru/20251129/vsu-2058590669.html
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военных
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военных - РИА Новости, 29.11.2025
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военных
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T12:17:00+03:00
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
россия
запорожская область
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
