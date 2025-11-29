https://ria.ru/20251129/vsu-2058590095.html
ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Курской области
ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Курской области - РИА Новости, 29.11.2025
ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Курской области
ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в курском Рыльском районе, аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка, сообщил... РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
рыльский район
курская область
ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Курской области
Хинштейн: ВСУ нанесли удар по энергообъекту в Рыльском районе Курской области