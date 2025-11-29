ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Курской области

КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в курском Рыльском районе, аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка, и оперативно устранят все повреждения.