ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Курской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 29.11.2025
ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Курской области
ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Курской области

Ремонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач. Архивное фото
КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в курском Рыльском районе, аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"ВСУ не оставляют попыток атаковать нашу энергоструктуру. В результате удара врага поврежден объект энергетики в селе Крупец Рыльского района. Под отключение электроснабжения попали примерно 600 пользователей", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка, и оперативно устранят все повреждения.
