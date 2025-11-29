https://ria.ru/20251129/vsu-2058579112.html
ВС России поразили военно-морские объекты в Одесской области
ВС России поразили военно-морские объекты в Одесской области - РИА Новости, 29.11.2025
ВС России поразили военно-морские объекты в Одесской области
Российские войска нанесли удары по военно-морским объектам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T10:53:00+03:00
2025-11-29T10:53:00+03:00
2025-11-29T11:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
хмельницкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058579893_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_ede4b28d0cfeb1641b68ba0cc6732edd.jpg
https://ria.ru/20251129/vzryv-2058578261.html
https://ria.ru/20251126/zaporozhe-2057585100.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
украина
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058579893_88:0:1048:720_1920x0_80_0_0_6c6f066dce35e23803146e1b3cf50c51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Хмельницкая область
ВС России поразили военно-морские объекты в Одесской области
В Одесской области поразили причальные площадки и скрытые склады ВМС Украины
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по военно-морским объектам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"(Пораженные. — Прим. ред.) объекты ВМС: ремонтные площадки, скрытые склады боекомплектов, причальные фронты", — сказал он.
Вооруженные силы также атаковали военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, базы корректировки и взлетные площадки дронов — в Сумской. В Черниговской области поражены ретрансляторы и узлы связи, элементы ПВО, логистические хабы, склады мобилизационного резерва и тренировочные площадки.
"Есть погибшие и раненые среди рядовых ВСУ и офицеров", — добавил Лебедев.
Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.