МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по военно-морским объектам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

« "(Пораженные. — Прим. ред.) объекты ВМС: ремонтные площадки, скрытые склады боекомплектов, причальные фронты", — сказал он.

Вооруженные силы также атаковали военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, базы корректировки и взлетные площадки дронов — в Сумской. В Черниговской области поражены ретрансляторы и узлы связи, элементы ПВО, логистические хабы, склады мобилизационного резерва и тренировочные площадки.

"Есть погибшие и раненые среди рядовых ВСУ и офицеров", — добавил Лебедев.

Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.