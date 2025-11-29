Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили военно-морские объекты в Одесской области - РИА Новости, 29.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 29.11.2025 (обновлено: 11:16 29.11.2025)
ВС России поразили военно-морские объекты в Одесской области
ВС России поразили военно-морские объекты в Одесской области
ВС России поразили военно-морские объекты в Одесской области
Российские войска нанесли удары по военно-морским объектам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
хмельницкая область
ВС России поразили военно-морские объекты в Одесской области

В Одесской области поразили причальные площадки и скрытые склады ВМС Украины

© Фото : ГСЧС УкраиныТушение пожара в Одессе
Тушение пожара в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Тушение пожара в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по военно-морским объектам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"(Пораженные. — Прим. ред.) объекты ВМС: ремонтные площадки, скрытые склады боекомплектов, причальные фронты", — сказал он.

Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Киеве прогремели четыре серии взрывов
Вчера, 10:42
Вооруженные силы также атаковали военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, базы корректировки и взлетные площадки дронов — в Сумской. В Черниговской области поражены ретрансляторы и узлы связи, элементы ПВО, логистические хабы, склады мобилизационного резерва и тренировочные площадки.
"Есть погибшие и раненые среди рядовых ВСУ и офицеров", — добавил Лебедев.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Российские войска нанесли удар по крупной военной базе ВСУ в Запорожье
26 ноября, 08:12
Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХмельницкая область
 
 
