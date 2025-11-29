https://ria.ru/20251129/vsu-2058577601.html
В Черниговской области поразили объекты инфраструктуры ВСУ
В Черниговской области поразили объекты инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 29.11.2025
В Черниговской области поразили объекты инфраструктуры ВСУ
Объекты военной инфраструктуры, в частности, элементы ПВО, склады мобилизационного резерва и тренировочные площадки поражены ударами в Черниговской области на... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T10:35:00+03:00
2025-11-29T10:35:00+03:00
2025-11-29T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области поразили объекты инфраструктуры ВСУ
Лебедев: в Черниговской области поразили элементы ПВО, узлы связи и склады ВСУ