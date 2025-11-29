В Черниговской области поразили объекты инфраструктуры ВСУ

ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Объекты военной инфраструктуры, в частности, элементы ПВО, склады мобилизационного резерва и тренировочные площадки поражены ударами в Черниговской области на Украине, среди военных ВСУ есть потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.