В Сумской области уничтожили базы корректировки и взлетные площадки БПЛА
Базы корректировки и взлетные площадки беспилотников ВСУ уничтожены в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T10:11:00+03:00
сумская область
сергей лебедев
