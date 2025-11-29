Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытали жительницу Суджи за отказ отдать машину
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 29.11.2025
ВСУ пытали жительницу Суджи за отказ отдать машину
ВСУ пытали жительницу Суджи за отказ отдать машину
Жительница Суджи Елена в период нахождения ВСУ в Курской области столкнулась с насилием и мародерством со стороны украинских войск, рассказала она РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2025
ВСУ пытали жительницу Суджи за отказ отдать машину

ВСУ пытали жительницу Суджи газовой горелкой за отказ отдать машину

КУРСК, 29 ноя — РИА Новости. Жительница Суджи Елена в период нахождения ВСУ в Курской области столкнулась с насилием и мародерством со стороны украинских войск, рассказала она РИА Новости.
"Это было рано утром. Они (украинские военные) заехали на четырех БТР. Создали дымовую завесу прям под окнами, чтобы люди выходили. И сразу начали расстреливать окна, двери, где люди не открывали", – вспоминает Елена.
По словам женщины, на следующий день бойцы ВСУ начали её пытать, требуя отдать ключи от машины мужа.
"Ключи от машины требовали. Я им объясняю, что муж выехал, повез внуков провожать, муж не вернулся, у меня ключей нет. Они начали над головой прямо стрелять. Окна повылетали все", – поделилась Елена.
ВСУ также обожгли руки женщине после отказа отдавать ключи от машины.
"Потом они включили газовую горелку, вот эти баллончики. Руки обожгли", – рассказала она.
Елена отметила, что на следующий день приехали другие украинские военные и забрали машину.
"На следующий день приехали другие солдаты. Восемь человек с автоматами. Зацепили машину и утащили ее", – добавила жительница.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
