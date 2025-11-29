ВСУ пытали жительницу Суджи за отказ отдать машину

КУРСК, 29 ноя — РИА Новости. Жительница Суджи Елена в период нахождения ВСУ в Курской области столкнулась с насилием и мародерством со стороны украинских войск, рассказала она РИА Новости.

"Это было рано утром. Они (украинские военные) заехали на четырех БТР. Создали дымовую завесу прям под окнами, чтобы люди выходили. И сразу начали расстреливать окна, двери, где люди не открывали", – вспоминает Елена.

По словам женщины, на следующий день бойцы ВСУ начали её пытать, требуя отдать ключи от машины мужа.

"Ключи от машины требовали. Я им объясняю, что муж выехал, повез внуков провожать, муж не вернулся, у меня ключей нет. Они начали над головой прямо стрелять. Окна повылетали все", – поделилась Елена.

ВСУ также обожгли руки женщине после отказа отдавать ключи от машины.

"Потом они включили газовую горелку, вот эти баллончики. Руки обожгли", – рассказала она.

Елена отметила, что на следующий день приехали другие украинские военные и забрали машину.