ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 29.11.2025 (обновлено: 07:05 29.11.2025)
ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области
ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области
ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области
В Харьковской области в районе населенного пункта Бугаевка уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.11.2025
ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области

В Харьковской области уничтожили штаб батальона «Шквал»

Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Харьковской области в районе населенного пункта Бугаевка уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Бугаевка ударами авиации уничтожен штаб спецбатальона "Шквал" 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Ликвидирован заместитель начальника штаба батальона", — сказал собеседник агентства.
"Где мы, там — победа". Как громят ВСУ на самых горячих участках фронта
27 ноября, 08:00

Что известно о "Шквале"

Спецбатальон состоит из бывших заключенных.
В августе источники РИА Новости в силовых ведомствах сообщали, что в эти подразделения набирают, в том числе людей с острыми инфекционными заболеваниями.
В апреле издание "Судебно-юридическая газета" писало, что боевики спецбатальона нередко вновь становятся фигурантами уголовных дел. В едином реестре судебных решений Украины на тот момент насчитывалось примерно 70 приговоров в отношении служащих в "Шквале".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
