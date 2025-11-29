МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Харьковской области в районе населенного пункта Бугаевка уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В августе источники РИА Новости в силовых ведомствах сообщали, что в эти подразделения набирают, в том числе людей с острыми инфекционными заболеваниями.