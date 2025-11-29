https://ria.ru/20251129/vsu-2058558158.html
ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области
В Харьковской области в районе населенного пункта Бугаевка уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.11.2025
