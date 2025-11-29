Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в декабре.

Так, часть из них касается миграционной политики, в частности, биометрических данных иностранцев.

"В рамках эксперимента по апробации дополнительных правил и условий въезда в нашу страну и выезда из нее биометрические персональные данные у мигрантов начнут собирать во всех пунктах пропуска через государственную границу России, где есть техническая возможность", — написал он в MAX

Изменились и условия для получения медицинского полиса мигрантами. Теперь они смогут воспользоваться бесплатной помощью, только легально отработав в России не менее пяти лет.

С 17 ноября вступил в силу закон об ужесточении ответственности за преступления против страны.

« "За склонение детей к террористической или диверсионной деятельности введено максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также отменены сроки давности по всем преступлениям этой направленности, а за умышленное их совершение предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет", — добавил Володин.

Меры направлены на то, чтобы защитить россиян, в первую очередь детей, от необдуманных поступков и повысить безопасность страны.

Поддержка бойцов СВО также нашла отражение в законодательных инициативах: некоммерческие организации, работающие с ветеранами, будут получать господдержку.

"Наша задача — сделать все, чтобы военнослужащие и их близкие ни в чем не нуждались, а также поддерживать тех, кто им помогает", — говорится в публикации.

Обновится и список жизненных событий, при которых россиян через "Госуслуги" будут информировать о мерах поддержки, в него включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста.

Отдельно уточняется порядок госнадзора в области использования атомной энергии.

« "В закон об использовании атомной энергии вводится глава о государственном надзоре, в которой подробно прописаны формы и порядок проверок, закреплен режим постоянного госнадзора и определены мероприятия, проводимые в его рамках. Предусмотрен прокурорский надзор за исполнением закона", — отметил парламентарий.