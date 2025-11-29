Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Тулицу" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
21:24 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/voleybol-2058658331.html
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Тулицу" в матче ЧР
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Тулицу" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Тулицу" в матче ЧР
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло "Тулицу" в матче 11-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T21:24:00+03:00
2025-11-29T21:24:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
заречье-одинцово (московская область, ж)
тулица (волейбол)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854181570_0:129:1004:694_1920x0_80_0_0_03eba3f5cacacd8282713233ba4b1675.jpg
/20251128/voleybol-2058526390.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854181570_0:135:1004:888_1920x0_80_0_0_b15c5b8031ce4bb0f40f4e010f98a22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), заречье-одинцово (московская область, ж), тулица (волейбол)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Тулица (волейбол)
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Тулицу" в матче ЧР

Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Тулицу" в матче чемпионата России

© Фото : Пресс-служба ЖВК "Заречье-Одинцово"ЖВК "Заречье-Одинцово"
ЖВК Заречье-Одинцово - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Пресс-служба ЖВК "Заречье-Одинцово"
ЖВК "Заречье-Одинцово". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло "Тулицу" в матче 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Туле завершилась поражением хозяек площадки со счетом 0-3 (18:25, 21:25, 22:25).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
29 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Тулица
0 : 318:2521:2522:25
Заречье-Одинцово
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Заречье-Одинцово" выиграло девятый матч подряд и занимает второе место в таблице первенства, "Тулица" располагается на девятой строчке.
Результаты других матчей:
"Динамо" (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 3:0;
"Динамо" (Москва) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - 2:3.
Волейболистки Локомотива - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Волейболистки калининградского "Локомотива" обыграли "Корабелку"
28 ноября, 22:34
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Заречье-Одинцово (Московская область, ж)Тулица (волейбол)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала