Ученые выяснили, из-за чего истощаются запасы пресной воды в Европе - РИА Новости, 29.11.2025
15:21 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/voda-2058614130.html
Ученые выяснили, из-за чего истощаются запасы пресной воды в Европе
Ученые выяснили, из-за чего истощаются запасы пресной воды в Европе - РИА Новости, 29.11.2025
Ученые выяснили, из-за чего истощаются запасы пресной воды в Европе
Запасы воды в Европе стремительно истощаются из-за глобального потепления, что приведет к серьезным и далеко идущим последствиям, говорится в результатах... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T15:21:00+03:00
2025-11-29T15:21:00+03:00
в мире
европа
испания
италия
климат
глобальное потепление
в мире, европа, испания, италия, климат, глобальное потепление
В мире, Европа, Испания, Италия, Климат, Глобальное потепление
Ученые выяснили, из-за чего истощаются запасы пресной воды в Европе

UCL: запасы воды в Европе стремительно истощаются из-за глобального потепления

© AP Photo / Emilio MorenattiКатамаран на засохшем водохранилище Сау в Испании
Катамаран на засохшем водохранилище Сау в Испании - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Катамаран на засохшем водохранилище Сау в Испании . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Запасы воды в Европе стремительно истощаются из-за глобального потепления, что приведет к серьезным и далеко идущим последствиям, говорится в результатах исследования ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL).
Летом 2025 года в регионах Европы было зарегистрировано множество случаев экстремальных температур. Согласно ранее опубликованному исследованию ученых из имперского колледжа Лондона, более 24 тысяч людей умерли в Европе этим летом из-за жары, причем 16,5 тысячи из них умерли из-за антропогенных изменений климата.
«
"Огромные массы водных запасов Европы высыхают, как показывает новый анализ, основанный на спутниковых данных за два (последних - ред.) десятилетия, при этом пресноводные запасы сокращаются по всей территории Южной и Центральной Европы - от Испании и Италии до Польши и части Великобритании", - говорится в результатах исследования.
Согласно выводам ученых из UCL, сейчас в Европе наблюдается сильный дисбаланс. Например, территории севера становятся всё влажнее, в то время как большие территории к югу, включая части Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Румынии и Украины, пересыхают.
Как заявил профессор UCL Мохаммад Шамсуддуха, это должно стать "пробуждающим сигналом" для политиков. Теперь речь идет о необходимости ограничить повышение температуры на Земле не до полутора, а уже до двух градусов.
Кораллы вовремя отлива в Татакото, Французская Полинезия - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Ученые забили тревогу из-за достижения Землей "точки невозврата"
13 октября, 12:34
 
