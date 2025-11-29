Ученые выяснили, из-за чего истощаются запасы пресной воды в Европе

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Запасы воды в Европе стремительно истощаются из-за глобального потепления, что приведет к серьезным и далеко идущим последствиям, говорится в результатах исследования ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL).
Летом 2025 года в регионах Европы было зарегистрировано множество случаев экстремальных температур. Согласно ранее опубликованному исследованию ученых из имперского колледжа Лондона, более 24 тысяч людей умерли в Европе этим летом из-за жары, причем 16,5 тысячи из них умерли из-за антропогенных изменений климата.
«
"Огромные массы водных запасов Европы высыхают, как показывает новый анализ, основанный на спутниковых данных за два (последних - ред.) десятилетия, при этом пресноводные запасы сокращаются по всей территории Южной и Центральной Европы - от Испании и Италии до Польши и части Великобритании", - говорится в результатах исследования.
Как заявил профессор UCL Мохаммад Шамсуддуха, это должно стать "пробуждающим сигналом" для политиков. Теперь речь идет о необходимости ограничить повышение температуры на Земле не до полутора, а уже до двух градусов.
Ученые забили тревогу из-за достижения Землей "точки невозврата"
13 октября, 12:34