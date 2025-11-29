https://ria.ru/20251129/vklad-2057468117.html
Юрист раскрыла, кому компенсируют сгоревшие советские вклады до 2028 года
Юрист раскрыла, кому компенсируют сгоревшие советские вклады до 2028 года - РИА Новости, 29.11.2025
Юрист раскрыла, кому компенсируют сгоревшие советские вклады до 2028 года
На компенсацию сгоревших советских вкладов в бюджете 2026-2028 направлено почти 5 миллиардов рублей. Кому и в каком объеме перечислят деньги, агентству "Прайм"... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T03:13:00+03:00
2025-11-29T03:13:00+03:00
2025-11-29T03:13:00+03:00
евгения безмаленко
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21839/16/218391699_0:625:1335:1376_1920x0_80_0_0_6e59c3078a6da3cd41b2da0dc0d48d99.jpg
https://ria.ru/20251125/nalog-2057290980.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21839/16/218391699_0:500:1335:1501_1920x0_80_0_0_f5fc5eed6b4d8b4d6aa1af92a8e1373f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгения безмаленко, экономика
Евгения Безмаленко, Экономика
Юрист раскрыла, кому компенсируют сгоревшие советские вклады до 2028 года
Безмаленко: на компенсацию сгоревших советских вкладов направили 5 млрд рублей
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости.
На компенсацию сгоревших советских вкладов в бюджете 2026-2028 направлено почти 5 миллиардов рублей. Кому и в каком объеме перечислят деньги, агентству "Прайм"
рассказала член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
По ее словам, трехкратную компенсацию остатка вклада по состоянию на 1 января 1992 года выплатят гражданам 1945 года рождения и старше. Если ранее выплачивали часть средств, сумму уменьшат.
Гражданам, родившимся с 1946 по 1991 год выплатят двукратную компенсация с теми же оговорками.
Если вклад в Сберегательном банке Российской Федерации был закрыт с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация выплачена не будет.
Выплаты наследникам осуществляются вне зависимости от возраста умершего владельца вкладов, их размер не сокращается на сумму ранее полученного пособия на погребение.
Порядок осуществления выплат по вкладам определит правительством, заключила Безмаленко.