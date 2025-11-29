https://ria.ru/20251129/virat-2058598223.html
Танкер Virat подвергся новой атаке в Черном море
2025-11-29T13:13:00+03:00
2025-11-29T13:13:00+03:00
2025-11-29T14:32:00+03:00
СТАМБУЛ, 29 ноя — РИА Новости. Беспилотные катера вновь атаковали судно Virat в Черном море, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза турецкого Минтранса.
"Танкер Virat подвергся новой атаке утром в субботу с использованием безэкипажных морских катеров. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось, состояние экипажа хорошее", — говорится в документе.
Спасатели находятся на расстоянии, так как просьбы об эвакуации не поступало. Состояние судна стабильное.
В пятницу управление мореходства страны сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа эвакуировали. Вскоре атаке подвергся Virat.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу не исключил, что причинами взрывов могло стать столкновение с миной или удар ракеты, также есть версии об атаке с применением БПЛА или безэкипажных катеров.