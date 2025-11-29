Танкер Virat подвергся новой атаке в Черном море

СТАМБУЛ, 29 ноя — РИА Новости. Беспилотные катера вновь атаковали судно Virat в Черном море, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза турецкого Минтранса.

« "Танкер Virat подвергся новой атаке утром в субботу с использованием безэкипажных морских катеров. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось, состояние экипажа хорошее", — говорится в документе.

Спасатели находятся на расстоянии, так как просьбы об эвакуации не поступало. Состояние судна стабильное.

В пятницу управление мореходства страны сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа эвакуировали. Вскоре атаке подвергся Virat.