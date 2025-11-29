Россиянам рассказали, какие вина лучше пить осенью и зимой

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Осенними и зимними вечерами можно рассмотреть вина пино нуар и каберне совиньон: первый вариант прекрасно дополняет блюда из птицы и паштеты, а второй - бургеры, стейки или зрелые сыры, поделились советами с РИА Новости эксперты Роскачества.

"Пино нуар - элегантность осени. Эти вина - синоним осенней атмосферы. Они изящны, с сочной кислотностью, мягкими танинами и ароматами, напоминающими прелые листья, грибы, лесные ягоды и пряности. Пино нуар прекрасно дополнит блюда из птицы, паштеты, грибные закуски", - рассказали эксперты.

"Каберне совиньон - "король красных". Этот сорт славится своей мощью, структурой и богатым вкусом. В аромате раскрываются ноты черной смородины, перца и лесных ягод, а после выдержки в бочке добавляются оттенки кофе, кожи и табака. Молодое каберне совиньон хорошо сочетается с бургерами или тушеным мясом, а выдержанное - со стейками, дичью или зрелыми сырами", - добавили он.

По словам экспертов, еще одним вариантом может стать мерло. Оно мягкое с "шелковистыми" танинами и ярким фруктовым профилем с нотами сливы, лесных ягод и какао. Вино можно сочетать с блюдами из мяса, дичи или ягненка.

Также можно рассмотреть каберне фран. Эта разновидность предлагает более дружелюбный вкус и менее резкие танины, чем у каберне совиньон. В аромате чувствуются ноты болгарского перца, малины, клубники и лакрицы. Вино можно сочетать с вегетарианской кухней: овощами-гриль, запеканками и рататуем.