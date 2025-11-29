В Венгрии продлили срок консультации по отказу от энергоносителей из России

БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Национальная консультация в Венгрии, посвященная повышению налогов и возможному отказу от энергоносителей из России, продлена на неделю, до 7 декабря, заявил парламентский госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Балаж Хидвеги.

Венгрии 1 октября стартовала очередная национальная консультация, в ходе которой граждан страны спрашивают об их отношении к налоговой политике и возможном отказе от российских энергоносителей. Идею проведения консультации высказал премьер-министр Виктор Орбан после того, как в интернет утекли планы венгерской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем , сократить налоговые льготы для населения в случае прихода к власти после парламентских выборов в апреле 2026 года. Изначально консультация должна была завершиться 30 ноября.

"Мы решили продлить срок национальной консультации на неделю, до 7 декабря, чтобы как можно больше людей могли выступить против повышения налогов. В конце концов, мы инициировали консультацию именно для того, чтобы сказать "нет" брюссельским военным планам и ожидаемому от нас повышению налогов. Брюссель оказывает сильное давление, требуя финансирования войны на Украине , и они ждут от нас повышения налогов", - сказал Хидвеги в видеообращении, опубликованном на странице венгерского правительства в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, национальное правительство Венгрии "всегда говорило "нет" этому" и продолжит выступать против, поэтому "Брюссель предпочёл бы приход к власти марионеточного правительства, которое готово поддержать войну и собрать деньги на военные планы".

Анкеты из пяти вопросов рассылаются по почте, с середины ноября появилась возможность заполнить их и онлайн. Четыре вопроса из пяти посвящены налоговой политике, венгров спрашивают, хотят ли они замены подоходного налога с фиксированной ставкой на многоуровневую систему с более высокой ставкой, согласны ли на сокращение семейных льгот и отмену налоговых льгот для молодежи и матерей, одобряют ли повышение корпоративного налога.

Пятый вопрос касается отказа от закупок российской энергии, граждан попросят высказаться, считают ли они, что "Венгрия должна закупать нефть и газ из более дорогих источников вместо более дешевых российских энергоносителей, даже если это увеличит расходы семей на коммунальные услуги и приведет к отмене программы снижения коммунальных платежей".

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ , отказ от российских энергоносителей будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.

Правительство Венгрии с 2010 года 15 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились прием Украины в ЕС , негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем в национальной консультации обычно принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны.