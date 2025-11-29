Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии продлили срок консультации по отказу от энергоносителей из России - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 29.11.2025 (обновлено: 20:41 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/vengiya-2058651551.html
В Венгрии продлили срок консультации по отказу от энергоносителей из России
В Венгрии продлили срок консультации по отказу от энергоносителей из России - РИА Новости, 29.11.2025
В Венгрии продлили срок консультации по отказу от энергоносителей из России
Национальная консультация в Венгрии, посвященная повышению налогов и возможному отказу от энергоносителей из России, продлена на неделю, до 7 декабря, заявил... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T20:08:00+03:00
2025-11-29T20:41:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
виктор орбан
мвф
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
https://ria.ru/20251129/orban-2058549018.html
https://ria.ru/20251129/orban-2058626116.html
https://ria.ru/20251128/novak-2058502264.html
венгрия
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, мвф, россия, евросоюз
В мире, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, МВФ, Россия, Евросоюз
В Венгрии продлили срок консультации по отказу от энергоносителей из России

В Венгрии продлили срок консультации о налогах и отказе от энергоносителей из РФ

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Национальная консультация в Венгрии, посвященная повышению налогов и возможному отказу от энергоносителей из России, продлена на неделю, до 7 декабря, заявил парламентский госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Балаж Хидвеги.
В Венгрии 1 октября стартовала очередная национальная консультация, в ходе которой граждан страны спрашивают об их отношении к налоговой политике и возможном отказе от российских энергоносителей. Идею проведения консультации высказал премьер-министр Виктор Орбан после того, как в интернет утекли планы венгерской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем, сократить налоговые льготы для населения в случае прихода к власти после парламентских выборов в апреле 2026 года. Изначально консультация должна была завершиться 30 ноября.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Премьер Венгрии назвал переговоры с Путиным успешными
Вчера, 03:31
"Мы решили продлить срок национальной консультации на неделю, до 7 декабря, чтобы как можно больше людей могли выступить против повышения налогов. В конце концов, мы инициировали консультацию именно для того, чтобы сказать "нет" брюссельским военным планам и ожидаемому от нас повышению налогов. Брюссель оказывает сильное давление, требуя финансирования войны на Украине, и они ждут от нас повышения налогов", - сказал Хидвеги в видеообращении, опубликованном на странице венгерского правительства в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, национальное правительство Венгрии "всегда говорило "нет" этому" и продолжит выступать против, поэтому "Брюссель предпочёл бы приход к власти марионеточного правительства, которое готово поддержать войну и собрать деньги на военные планы".
Анкеты из пяти вопросов рассылаются по почте, с середины ноября появилась возможность заполнить их и онлайн. Четыре вопроса из пяти посвящены налоговой политике, венгров спрашивают, хотят ли они замены подоходного налога с фиксированной ставкой на многоуровневую систему с более высокой ставкой, согласны ли на сокращение семейных льгот и отмену налоговых льгот для молодежи и матерей, одобряют ли повышение корпоративного налога.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Орбан заявил, что Венгрия и Россия выполняют все договоренности с 2009 года
Вчера, 16:37
Пятый вопрос касается отказа от закупок российской энергии, граждан попросят высказаться, считают ли они, что "Венгрия должна закупать нефть и газ из более дорогих источников вместо более дешевых российских энергоносителей, даже если это увеличит расходы семей на коммунальные услуги и приведет к отмене программы снижения коммунальных платежей".
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российских энергоносителей будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.
Правительство Венгрии с 2010 года 15 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились прием Украины в ЕС, негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем в национальной консультации обычно принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Новак оценил объем поставок российской нефти в Венгрию в 2025 году
28 ноября, 20:31
 
В миреВенгрияБрюссельВиктор ОрбанМВФРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала