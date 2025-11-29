МИД Ирана осудил слова Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы

"Официальный представитель МИД назвал этот шаг США, последовавший за провокационными и незаконными действиями этой страны, направленными против национального суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы, произволом и беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации и предупредил об опасных последствиях этого шага для главенства закона, мира и безопасности на глобальном уровне", - приводит слова заявления иранского внешнеполитического ведомства его официальный Telegram-канал.