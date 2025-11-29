Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана осудил слова Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы
29.11.2025
МИД Ирана осудил слова Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы
МИД Ирана осудил слова Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы

МИД Ирана назвал произволом и угрозой слова Трампа о закрытии неба Венесуэлы

ТЕГЕРАН, 29 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил заявление президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, назвав его произволом и беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации, сообщает МИД исламской республики.
В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
"Официальный представитель МИД назвал этот шаг США, последовавший за провокационными и незаконными действиями этой страны, направленными против национального суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы, произволом и беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации и предупредил об опасных последствиях этого шага для главенства закона, мира и безопасности на глобальном уровне", - приводит слова заявления иранского внешнеполитического ведомства его официальный Telegram-канал.
Власти Венесуэлы решительно отвергли заявление Трампа, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы, говорится в опубликованном коммюнике правительства.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в четверг сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
