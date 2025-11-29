Венесуэла потребовала от США уважать ее воздушное пространство

МЕХИКО, 29 ноя — РИА Новости. Каракас потребовал от Вашингтона уважать его воздушное пространство, следует из коммюнике правительства.
Сегодня президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым.
«
"Венесуэла требует неукоснительного уважения к своему воздушному пространству, защищенному нормами Международной организации гражданской авиации и подтвержденному Чикагской конвенцией 1944 года", — говорится в документе.
«
"Венесуэла сумеет ответить достойно, законно и со всей силой, которую предоставляет международное право и антиимпериалистический дух нашего народа", — заключили в правительстве.
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что Вашингтон в ближайшие дни готовится начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение президента Николаса Мадуро.
Обострение между США и Венесуэлой
За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.
В середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке глава Пентагона Пит Хегсет отдал в октябре.