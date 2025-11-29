Рейтинг@Mail.ru
Самолеты США патрулируют воздушное пространство вблизи Венесуэлы, пишет WP - РИА Новости, 29.11.2025
18:53 29.11.2025
Самолеты США патрулируют воздушное пространство вблизи Венесуэлы, пишет WP
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
nbc
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Военные самолеты США уже практически постоянно патрулируют международное воздушное пространство вблизи Венесуэлы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
"Военная авиация уже "практически постоянно" проводит патрулирование в международном воздушном пространстве вблизи Венесуэлы", - говорится в публикации.
В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в четверг сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Авиакомпании продают билеты из США в Венесуэлу после заявления Трампа
