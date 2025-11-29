Рейтинг@Mail.ru
Умеров возглавил делегацию для переговоров с США и Россией вместо Ермака - РИА Новости, 29.11.2025
13:34 29.11.2025 (обновлено: 16:40 29.11.2025)
Умеров возглавил делегацию для переговоров с США и Россией вместо Ермака
Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой делегации для переговоров с Россией и США вместо уволенного Андрея Ермака. РИА Новости, 29.11.2025
Умеров возглавил делегацию для переговоров с США и Россией вместо Ермака

Рустем Умеров
Рустем Умеров
Рустем Умеров. Архивное фото
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой делегации для переговоров с Россией и США вместо уволенного Андрея Ермака.
"Вопросы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира. Умеров Рустем Энверович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации", — говорится в указе.
Андрей Ермак
Ермак заявил, что уходит на фронт, пишут СМИ
Вчера, 05:16
В составе делегации остались:
  • советник главы офиса Зеленского Александр Бевз;
  • глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов*;
  • начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
  • первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский;
  • глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;
  • первый замглавы МИД Сергей Кислица;
  • замглавы СБУ Александр Поклад.
В список внесли замначальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого. При этом корреспондент Economist Оливер Кэрролл утверждает, что тот будет участвовать в переговорах вместо Буданова*.
«
"Планы изменились. Поскольку Киев все еще потрясен вчерашними новостями, Буданову* велели остаться в Киеве", — написал журналист в социальной сети X.
Позднее Умеров заявил, что представители украинской делегации уже направляются в США для переговорного процесса. Зеленский также распорядился дать им тайные директивы.
Зеленский в пятницу объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.
экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак
Андрей Ермак: чем известен уволенный глава офиса президента Украины
28 ноября, 19:07

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
28 ноября, 19:27
 
