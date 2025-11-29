Умеров возглавил делегацию для переговоров с США и Россией вместо Ермака

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой делегации для переговоров с Россией и США вместо уволенного Андрея Ермака.

"Вопросы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира. Умеров Рустем Энверович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации", — говорится в указе.

В составе делегации остались:

советник главы офиса Зеленского Александр Бевз;

глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов*;

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский;

глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;

первый замглавы МИД Сергей Кислица;

замглавы СБУ Александр Поклад.

В список внесли замначальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого. При этом корреспондент Economist Оливер Кэрролл утверждает, что тот будет участвовать в переговорах вместо Буданова*.

« "Планы изменились. Поскольку Киев все еще потрясен вчерашними новостями, Буданову* велели остаться в Киеве", — написал журналист в социальной сети X.

Позднее Умеров заявил, что представители украинской делегации уже направляются в США для переговорного процесса. Зеленский также распорядился дать им тайные директивы.

Зеленский в пятницу объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ , детективы не предъявили никому обвинение.

Коррупционный скандал на Украине

САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Десятого ноября НАБУ иначали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича , которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.