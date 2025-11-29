Рейтинг@Mail.ru
Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье
21:40 29.11.2025 (обновлено: 22:49 29.11.2025)
Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье
Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье - РИА Новости, 29.11.2025
Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут переговоры с украинской делегацией в воскресенье, пишет Reuters. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T21:40:00+03:00
2025-11-29T22:49:00+03:00
Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье

Reuters: Рубио и Уиткофф встретятся с украинской делегацией в воскресенье

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут переговоры с украинской делегацией в воскресенье, пишет Reuters.
"Госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими официальными лицами в воскресенье во Флориде", — говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Разоблачение Уиткоффа" может стать последней каплей для Трампа
27 ноября, 08:00
Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направилась в США для участия в переговорном процессе. Владимир Зеленский дал ей тайные директивы.
В первой половине следующей недели ожидается встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Вместе со спецпосланником прибудут несколько представителей администрации США, имеющих отношение к украинским делам.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В четверг Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Эмоциональные качели Европы все больше превращаются в "колесо генотьбы"
26 ноября, 08:00
 
