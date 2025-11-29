Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут переговоры с украинской делегацией в воскресенье, пишет Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут переговоры с украинской делегацией в воскресенье, пишет Reuters

« Джаред Кушнер встретятся с украинскими официальными лицами в воскресенье во Флориде", — говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Госсекретарь Рубио , спецпосланник Уиткофф встретятся с украинскими официальными лицами в воскресенье во Флориде", — говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

СНБО Ранее секретарь Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направилась в США для участия в переговорном процессе. Владимир Зеленский дал ей тайные директивы.

В первой половине следующей недели ожидается встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Вместе со спецпосланником прибудут несколько представителей администрации США, имеющих отношение к украинским делам.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В четверг Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС , то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.