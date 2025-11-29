Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскритиковали назначение Умерова главой делегации, сообщил WP - РИА Новости, 29.11.2025
19:43 29.11.2025
На Украине раскритиковали назначение Умерова главой делегации, сообщил WP
На Украине раскритиковали назначение Умерова главой делегации, сообщил WP
Назначение секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой делегации для участия в переговорном процессе по... РИА Новости, 29.11.2025
в мире, украина, сша, россия, андрей ермак, рустем умеров, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, США, Россия, Андрей Ермак, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
На Украине раскритиковали назначение Умерова главой делегации, сообщил WP

WP: на Украине раскритиковали назначение Умерова главой переговорной делегации

© Getty Images / Anadolu / Arif Hudaverdi YamanРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Getty Images / Anadolu / Arif Hudaverdi Yaman
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Назначение секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой делегации для участия в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта уже столкнулось с критикой внутри Украины из-за того, что он тоже может быть замешан в коррупционном скандале, сообщает американская газета Washington Post.
Ранее Владимир Зеленский назначил Умерова главой делегации для участия в переговорном процессе с США, партнерами Украины, а также с РФ вместо уволенного в пятницу главы своего офиса Андрея Ермака.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Эксперт связал отставку Ермака со скандалом из-за плана США по Украине
Вчера, 18:05
"Рустем Умеров... был назначен главой переговорной делегации вместо Ермака - шаг, который уже подвергается внутренней критике, поскольку есть подозрения в том, что он тоже может быть замешан в нарастающем коррупционном скандале", - говорится в публикации.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Раде заявили о необходимости сменить кадровую политику Зеленского
Вчера, 19:41
 
