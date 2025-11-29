МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украине нужны чиновники не лояльные Владимиру Зеленскому, а нацеленные на защиту интересов страны, пишет газета Washington Post со ссылкой на депутата Верховной рады Владимира Арьева.
"Украине нужны чиновники, которые не лояльны (Зеленскому - ред.)..., " а профессиональны и нацелены на защиту интересов Украины", - говорится в публикации со ссылкой на Арьева.
В пятницу депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.