Журналист Axios назвал кандидатов на пост главы офиса Зеленского

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов* и первый вице-премьер Украины Михаил Федоров входят в круг кандидатов на пост главы офиса Владимира Зеленского, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
Равид добавил, что Федоров также рассматривается на пост министра обороны страны в рамках возможных перестановок.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
* Внесен в список террористов и экстремистов