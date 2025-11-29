Рейтинг@Mail.ru
Журналист Axios назвал кандидатов на пост главы офиса Зеленского
17:57 29.11.2025 (обновлено: 18:19 29.11.2025)
Журналист Axios назвал кандидатов на пост главы офиса Зеленского
Журналист Axios назвал кандидатов на пост главы офиса Зеленского
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов* и первый вице-премьер Украины Михаил...
в мире, украина, михаил федоров, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, кирилл буданов*
В мире, Украина, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Кирилл Буданов*
Журналист Axios назвал кандидатов на пост главы офиса Зеленского

Равид: Шмыгаль, Буданов и Федоров рассматриваются на пост главы офиса Зеленского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов* и первый вице-премьер Украины Михаил Федоров входят в круг кандидатов на пост главы офиса Владимира Зеленского, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
"Шмыгаль – один из кандидатов на замену (подавшему в отставку Андрею – ред.) Ермаку в качестве главы президентской администрации. Федоров и Буданов*, с которыми Зеленский также встретился сегодня, тоже являются кандидатами", - написал журналист на своей странице в соцсети Х.
Равид добавил, что Федоров также рассматривается на пост министра обороны страны в рамках возможных перестановок.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Ермак "повоюет" с Россией из Франции, предположил австралийский эксперт
Вчера, 17:07
 
