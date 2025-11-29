Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, что будет с Украиной после завершения конфликта - РИА Новости, 29.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 29.11.2025
Орбан рассказал, что будет с Украиной после завершения конфликта
Орбан рассказал, что будет с Украиной после завершения конфликта - РИА Новости, 29.11.2025
Орбан рассказал, что будет с Украиной после завершения конфликта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина должна продолжить существовать как "буферное государство" между Россией и НАТО. РИА Новости, 29.11.2025
Орбан рассказал, что будет с Украиной после завершения конфликта

Орбан: Украина должна стать буферным государством между Россией и НАТО

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина должна продолжить существовать как "буферное государство" между Россией и НАТО.
"Единственно возможное долгосрочное решение заключается в том, чтобы послевоенный порядок основывался на основополагающем принципе, согласно которому Украина становится буферным государством, которым она когда-то была. Россия сохраняет за собой территорию, согласованную на международной мирной конференции, а всё к западу от этой линии – вплоть до восточной границы НАТО – составляет территорию украинского государства, которое вновь станет буферным", - заявил Орбан в интервью изданию Welt am Sonntag.
По его словам, Россия и НАТО должны договориться о численности и оснащении украинских вооружённых сил, которым разрешено действовать в буферной зоне. Обе стороны должны предоставить гарантии того, что "никто не подчинит это буферное государство своей власти".
"Это вопрос переговоров; международное право предоставляет инструменты для создания такой системы гарантий", - заявил венгерский премьер.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным успешными, поскольку по итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии. Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанНАТОМирный план США по Украине
 
 
