Европа боится признать проигрыш в конфликте на Украине, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Европейские политики боятся признать, что конфликт на Украине проигран, поскольку это вызовет "землетрясение" в европейской политике и приведет к отставке тех, кто не дал закончить конфликт раньше, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.