Европа боится признать проигрыш в конфликте на Украине, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Европейские политики боятся признать, что конфликт на Украине проигран, поскольку это вызовет "землетрясение" в европейской политике и приведет к отставке тех, кто не дал закончить конфликт раньше, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Признание того, что эта война проиграна, и мы не будем её продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике. И они ещё не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдёт, как и с миграцией", - сказал Орбан, выступая в городе Ньиредьхаза. Трансляция велась на его YouTube-канале.
По его словам, тогда придется признать, что условия соглашения 2022 года, которое сорвал Запад, были гораздо выгоднее для Украины, чем те, которые выдвигаются сейчас.
"Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге? В Америке это легко, потому что тот, кто допустил эту ошибку, скажем так, облажался, проиграл выборы и ушёл в отставку. Господина Байдена больше нигде нет. Пришел новый президент, он сказал: ну, это была ошибка, это была его ошибка. И в Америке всё улажено. А как насчёт Франции и Германии?" - отметил Орбан.