Европа боится признать проигрыш в конфликте на Украине, заявил Орбан
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 29.11.2025
Европа боится признать проигрыш в конфликте на Украине, заявил Орбан
Европейские политики боятся признать, что конфликт на Украине проигран, поскольку это вызовет "землетрясение" в европейской политике и приведет к отставке тех,... РИА Новости, 29.11.2025
Орбан: признание поражения на Украине вызовет землетрясение в политике в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Европейские политики боятся признать, что конфликт на Украине проигран, поскольку это вызовет "землетрясение" в европейской политике и приведет к отставке тех, кто не дал закончить конфликт раньше, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Признание того, что эта война проиграна, и мы не будем её продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике. И они ещё не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдёт, как и с миграцией", - сказал Орбан, выступая в городе Ньиредьхаза. Трансляция велась на его YouTube-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Список жертв "агрессии России" от Каи Каллас все еще неполон
Вчера, 08:00
По его словам, тогда придется признать, что условия соглашения 2022 года, которое сорвал Запад, были гораздо выгоднее для Украины, чем те, которые выдвигаются сейчас.
"Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге? В Америке это легко, потому что тот, кто допустил эту ошибку, скажем так, облажался, проиграл выборы и ушёл в отставку. Господина Байдена больше нигде нет. Пришел новый президент, он сказал: ну, это была ошибка, это была его ошибка. И в Америке всё улажено. А как насчёт Франции и Германии?" - отметил Орбан.
Ранее венгерский премьер заявлял, что Россия уже победила в конфликте, а Украина проиграла, и вопрос только в том, когда стоящий за Киевом Запад это признает. Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Европа придумала для России взятку. Пусть думает дальше
Вчера, 08:00
 
