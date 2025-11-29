Рейтинг@Mail.ru
Украинская делегация отправилась на переговоры в США, сообщил Умеров - РИА Новости, 29.11.2025
14:39 29.11.2025
Украинская делегация отправилась на переговоры в США, сообщил Умеров
Украинская делегация отправилась на переговоры в США, сообщил Умеров - РИА Новости, 29.11.2025
Украинская делегация отправилась на переговоры в США, сообщил Умеров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в США для участия в... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
россия
украина
сша
андрей ермак
рустем умеров
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире, россия, украина, сша, андрей ермак, рустем умеров, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, дело миндича, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Андрей Ермак, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Дело Миндича, Мирный план США по Украине
Украинская делегация отправилась на переговоры в США, сообщил Умеров

Умеров: украинская делегация отправилась в США для участия в переговорах

© Getty Images / Anadolu / Arif Hudaverdi YamanРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Getty Images / Anadolu / Arif Hudaverdi Yaman
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в США для участия в переговорном процессе.
"Украинская делегация уже в пути в США", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию
28 ноября, 21:38
Ранее Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой делегации для участия в переговорном процессе с США, партнерами Украины, а также с РФ вместо уволенного накануне главы его офиса Андрея Ермака.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Андрей Ермак: чем известен уволенный глава офиса президента Украины
28 ноября, 19:07
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
28 ноября, 19:27
 
В миреРоссияУкраинаСШААндрей ЕрмакРустем УмеровВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныДело МиндичаМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
