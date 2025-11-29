Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что готовы помочь в очистке власти от влияния Ермака - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 29.11.2025 (обновлено: 13:31 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058600193.html
В Раде заявили, что готовы помочь в очистке власти от влияния Ермака
В Раде заявили, что готовы помочь в очистке власти от влияния Ермака - РИА Новости, 29.11.2025
В Раде заявили, что готовы помочь в очистке власти от влияния Ермака
Депутаты Верховной рады готовы помочь в очистке власти Украины от влияния бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил украинский... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T13:30:00+03:00
2025-11-29T13:31:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_0:232:2935:1883_1920x0_80_0_0_a1a42e6e08be7079ff2c16e746ceb162.jpg
https://ria.ru/20251129/ermak-2058563624.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_378:0:2935:1918_1920x0_80_0_0_ae8aa4696c4f8d2ace5703b64b07bd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
В Раде заявили, что готовы помочь в очистке власти от влияния Ермака

Депутат Железняк: Рада готова помочь в очистке власти от влияния Ермака

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Депутаты Верховной рады готовы помочь в очистке власти Украины от влияния бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
"Совершенно безразлично, куда дальше пойдет Али-Баба (Ермак – ред.). Главное, чтобы он понес юридическую ответственность за свою коррупцию, чтобы был максимально далеко от правительственного квартала и чтобы мы не забыли и быстро почистили систему от его "40 разбойников". С последним, как и с "Тимуром (бизнесменом и соратником Зеленского Миндичем – ред.) и его командой" мы точно поможем", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после отставки Ермака
Вчера, 08:32
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала