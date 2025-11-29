В Раде заявили, что готовы помочь в очистке власти от влияния Ермака

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Депутаты Верховной рады готовы помочь в очистке власти Украины от влияния бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
"Совершенно безразлично, куда дальше пойдет Али-Баба (Ермак – ред.). Главное, чтобы он понес юридическую ответственность за свою коррупцию, чтобы был максимально далеко от правительственного квартала и чтобы мы не забыли и быстро почистили систему от его "40 разбойников". С последним, как и с "Тимуром (бизнесменом и соратником Зеленского Миндичем – ред.) и его командой" мы точно поможем", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.