11:17 29.11.2025
В Киеве и Киевской области более 600 тысяч абонентов остались без света
В Киеве и Киевской области более 600 тысяч абонентов остались без света
Свыше 600 тысяч абонентов обесточены в Киеве и Киевской области после взрывов, сообщает министерство энергетики Украины. РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
укрэнерго
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Свыше 600 тысяч абонентов обесточены в Киеве и Киевской области после взрывов, сообщает министерство энергетики Украины.
Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и окрестностях.
"Обесточены более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 тысяч - в Киевской области и почти 8 тысяч - в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
В минэнерго добавили, что во всех регионах Украины в субботу применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
