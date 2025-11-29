https://ria.ru/20251129/ukraina-2058581289.html
В Киеве и Киевской области более 600 тысяч абонентов остались без света
В Киеве и Киевской области более 600 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 29.11.2025
В Киеве и Киевской области более 600 тысяч абонентов остались без света
Свыше 600 тысяч абонентов обесточены в Киеве и Киевской области после взрывов, сообщает министерство энергетики Украины. РИА Новости, 29.11.2025
В Киеве и Киевской области более 600 тысяч абонентов остались без света
В Киеве и Киевской области 600 тысяч абонентов остались без света после взрывов
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Свыше 600 тысяч абонентов обесточены в Киеве и Киевской области после взрывов, сообщает министерство энергетики Украины.
Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и окрестностях.
«
"Обесточены более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 тысяч - в Киевской области и почти 8 тысяч - в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
В минэнерго добавили, что во всех регионах Украины в субботу применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.