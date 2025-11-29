МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Украинский "Институт национальной памяти" посчитал Емельяна Пугачева якобы символом "российского империализма", свидетельствуют данные, опубликованные на сайте института.
"Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики… Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства… Пугачев Емельян Иванович - предводитель Крестьянской войны 1773-1775 гг., выдававший себя за царя Петра III", - говорится в материале, опубликованном на сайте института.
Емельян Пугачев - донской казак, выдававший себя за спасшегося императора Петра III. Был предводителем Крестьянской войны 1773—1775 годов в России.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
