На Украине назвали Емельяна Пугачева символом российского империализма

"Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики… Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства… Пугачев Емельян Иванович - предводитель Крестьянской войны 1773-1775 гг., выдававший себя за царя Петра III", - говорится в материале, опубликованном на сайте института.