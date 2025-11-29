Рейтинг@Mail.ru
На Украине назвали Емельяна Пугачева символом российского империализма - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058578589.html
На Украине назвали Емельяна Пугачева символом российского империализма
На Украине назвали Емельяна Пугачева символом российского империализма - РИА Новости, 29.11.2025
На Украине назвали Емельяна Пугачева символом российского империализма
Украинский "Институт национальной памяти" посчитал Емельяна Пугачева якобы символом "российского империализма", свидетельствуют данные, опубликованные на сайте... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T10:47:00+03:00
2025-11-29T10:47:00+03:00
в мире
украина
россия
емельян пугачев
петр i
верховная рада украины
еврокомиссия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94882/57/948825742_0:187:1536:1051_1920x0_80_0_0_b5b0d327b40bbd4ab08988d94b8906ee.jpg
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057310707.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94882/57/948825742_0:43:1536:1195_1920x0_80_0_0_bbb574a4573f6c34c85e5106c930f50b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, емельян пугачев, петр i, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Россия, Емельян Пугачев, Петр I, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
На Украине назвали Емельяна Пугачева символом российского империализма

На Украине внесли Емельяна Пугачева в список символов российского империализма

© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкКартина "Портрет Емельяна Пугачева"
Картина Портрет Емельяна Пугачева - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в медиабанк
Картина "Портрет Емельяна Пугачева". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Украинский "Институт национальной памяти" посчитал Емельяна Пугачева якобы символом "российского империализма", свидетельствуют данные, опубликованные на сайте института.
«
"Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики… Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства… Пугачев Емельян Иванович - предводитель Крестьянской войны 1773-1775 гг., выдававший себя за царя Петра III", - говорится в материале, опубликованном на сайте института.
Емельян Пугачев - донской казак, выдававший себя за спасшегося императора Петра III. Был предводителем Крестьянской войны 1773—1775 годов в России.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Киев перешел к борьбе с декабристами
25 ноября, 06:54
 
В миреУкраинаРоссияЕмельян ПугачевПетр IВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала