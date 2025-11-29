Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые "из-за России"

ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны.

Утром в субботу польское командование сообщало, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине

"Деятельность военной авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X.

Сообщается также, что "нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано".

Польское командование указало, что в операции приняли участие самолеты ВВС Испании и ВВС Швеции , которые несут дежурство в республике. Также поддержку оказали системы Patriot, предоставленные ФРГ

В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.