Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые "из-за России" - РИА Новости, 29.11.2025
10:38 29.11.2025 (обновлено: 11:06 29.11.2025)
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые "из-за России"
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые "из-за России"
2025
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые "из-за России"

ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны.
Утром в субботу польское командование сообщало, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине.
"Деятельность военной авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X.
Сообщается также, что "нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано".
Польское командование указало, что в операции приняли участие самолеты ВВС Испании и ВВС Швеции, которые несут дежурство в республике. Также поддержку оказали системы Patriot, предоставленные ФРГ.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).
