Историк рассказал, что будет с Украиной после отставки Ермака

КИТО, 29 ноя - РИА Новости. Обвинения в коррупции, из-за которых был отправлен в отставку руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, свидетельствуют о полном развале киевского режима, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости эквадорский историк и социолог Маурисио Галиндо.

"Проблема в том, что увольняется именно правая рука Зеленского. С политической точки зрения это означает обрушение всей структуры, которая держала его у власти", - подчеркнул Галиндо, комментируя разгоревшийся на Украине скандал.

По словам Галиндо, который в 2007-2017 годах был советником президента Эквадора Рафаэля Корреа , ещё до начала российской специальной военной операции Украина была самой коррумпированной страной Европы , а теперь эта ситуация вышла на поверхность.

Аналитик обращает внимание, что на этот раз именно представители украинской власти связали Ермака с коррупционными преступлениями и потребовали его отставки.

"Это уже говорит о полном развале структуры поддержки украинского президента, который, помимо прочего, не проводит выборы, хотя обязан был это сделать, и не желает делать шаги к неизбежному раунду мирных переговоров с Россией", - указал эксперт.

Галиндо отметил, что Ермак, как и Миндич, пришёл в большую политику из киноиндустрии, не имея опыта государственной деятельности - точно так же, как и сам Зеленский, актер по профессии.

"Печально, что в условиях, когда их страна находится в состоянии войны, они воспользовались этим для личного обогащения", - добавил собеседник агентства.

Говоря про конфликт на Украине, историк напомнил, что русские и украинцы вместе с белорусами имеют общее происхождение от восточных славян и считаются братскими, однако "крупный западный капитал" разжёг противостояние, в котором украинская сторона с самого начала была обречена на поражение.

"Протесты вроде Евромайдана, которые произошли ещё до прихода Зеленского к власти, открыто поддерживались Западом - прежде всего Евросоюзом и Соединёнными Штатами - с отчётливой целью оторвать Украину от российской орбиты. При этом до этого Украина находилась в достаточно стабильном положении, в том числе благодаря поддержке Москвы в сфере энергетики - поставкам газа и нефти, а также транзиту, за который она получала деньги", - отметил Галиндо.

По его мнению, если бы Украина сохранила торгово-экономические связи с Москвой, она могла бы поддерживать определённый уровень стабильности, но она поддалась давлению Запада. Историк провёл параллель со вмешательством европейских стран и США в дела Румынии , где после победы на выборах кандидата, выступавшего за невмешательство в украинский конфликт и сближение с Москвой, Запад поддержал его отстранение и приход к власти лояльного себе президента.