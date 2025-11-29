КИТО, 29 ноя - РИА Новости. Обвинения в коррупции, из-за которых был отправлен в отставку руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, свидетельствуют о полном развале киевского режима, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости эквадорский историк и социолог Маурисио Галиндо.
Десятого ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) одновременно провели обыски в доме министра юстиции и энергетики Германа Галущенко, в офисах государственной компании "Энергоатом" и в доме бизнесмена Тимура Миндича, входящего в ближайшее окружение Зеленского. НАБУ расследовало масштабную коррупционную схему, связанную с "Энергоатомом" - государственной компанией по производству атомной электроэнергии. В пятницу обыски прошли в резиденции самого Ермака. Вскоре после этого Зеленский объявил, что глава президентского офиса подал в отставку.
"Проблема в том, что увольняется именно правая рука Зеленского. С политической точки зрения это означает обрушение всей структуры, которая держала его у власти", - подчеркнул Галиндо, комментируя разгоревшийся на Украине скандал.
По словам Галиндо, который в 2007-2017 годах был советником президента Эквадора Рафаэля Корреа, ещё до начала российской специальной военной операции Украина была самой коррумпированной страной Европы, а теперь эта ситуация вышла на поверхность.
Аналитик обращает внимание, что на этот раз именно представители украинской власти связали Ермака с коррупционными преступлениями и потребовали его отставки.
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию
28 ноября, 21:38
"Это уже говорит о полном развале структуры поддержки украинского президента, который, помимо прочего, не проводит выборы, хотя обязан был это сделать, и не желает делать шаги к неизбежному раунду мирных переговоров с Россией", - указал эксперт.
Галиндо отметил, что Ермак, как и Миндич, пришёл в большую политику из киноиндустрии, не имея опыта государственной деятельности - точно так же, как и сам Зеленский, актер по профессии.
"Печально, что в условиях, когда их страна находится в состоянии войны, они воспользовались этим для личного обогащения", - добавил собеседник агентства.
Говоря про конфликт на Украине, историк напомнил, что русские и украинцы вместе с белорусами имеют общее происхождение от восточных славян и считаются братскими, однако "крупный западный капитал" разжёг противостояние, в котором украинская сторона с самого начала была обречена на поражение.
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00
"Протесты вроде Евромайдана, которые произошли ещё до прихода Зеленского к власти, открыто поддерживались Западом - прежде всего Евросоюзом и Соединёнными Штатами - с отчётливой целью оторвать Украину от российской орбиты. При этом до этого Украина находилась в достаточно стабильном положении, в том числе благодаря поддержке Москвы в сфере энергетики - поставкам газа и нефти, а также транзиту, за который она получала деньги", - отметил Галиндо.
По его мнению, если бы Украина сохранила торгово-экономические связи с Москвой, она могла бы поддерживать определённый уровень стабильности, но она поддалась давлению Запада. Историк провёл параллель со вмешательством европейских стран и США в дела Румынии, где после победы на выборах кандидата, выступавшего за невмешательство в украинский конфликт и сближение с Москвой, Запад поддержал его отстранение и приход к власти лояльного себе президента.
Эквадорский эксперт заключил, что Украине, неспособной в военном плане существовать без поддержки Запада, в этой ситуации неизбежно придётся садиться за стол переговоров, чтобы найти выход из конфликта.
Дотком заявил, что Зеленскому пришел конец
Вчера, 03:03