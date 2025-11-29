Рейтинг@Mail.ru
Историк рассказал, что будет с Украиной после отставки Ермака - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058563793.html
Историк рассказал, что будет с Украиной после отставки Ермака
Историк рассказал, что будет с Украиной после отставки Ермака - РИА Новости, 29.11.2025
Историк рассказал, что будет с Украиной после отставки Ермака
Обвинения в коррупции, из-за которых был отправлен в отставку руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, свидетельствуют о полном развале киевского... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T08:36:00+03:00
2025-11-29T08:36:00+03:00
в мире
украина
москва
эквадор
владимир зеленский
андрей ермак
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030188814_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e25f47bec59062840d2e6dc5b1f854c4.jpg
https://ria.ru/20251128/tsarev-2058321806.html
https://ria.ru/20251128/zelenskiy-2058518662.html
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057582684.html
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058546840.html
украина
москва
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030188814_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_e429230f30de73e67a595c2db3e7ca75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, эквадор, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Москва, Эквадор, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича
Историк рассказал, что будет с Украиной после отставки Ермака

Галиндо: отставка Ермака свидетельствует о развале режима Зеленского

© AP Photo / Ludovic MarinАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИТО, 29 ноя - РИА Новости. Обвинения в коррупции, из-за которых был отправлен в отставку руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, свидетельствуют о полном развале киевского режима, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости эквадорский историк и социолог Маурисио Галиндо.
Десятого ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) одновременно провели обыски в доме министра юстиции и энергетики Германа Галущенко, в офисах государственной компании "Энергоатом" и в доме бизнесмена Тимура Миндича, входящего в ближайшее окружение Зеленского. НАБУ расследовало масштабную коррупционную схему, связанную с "Энергоатомом" - государственной компанией по производству атомной электроэнергии. В пятницу обыски прошли в резиденции самого Ермака. Вскоре после этого Зеленский объявил, что глава президентского офиса подал в отставку.
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Мораторий снят". Экс-депутат Рады прокомментировал обыски у Ермака
28 ноября, 13:07
"Проблема в том, что увольняется именно правая рука Зеленского. С политической точки зрения это означает обрушение всей структуры, которая держала его у власти", - подчеркнул Галиндо, комментируя разгоревшийся на Украине скандал.
По словам Галиндо, который в 2007-2017 годах был советником президента Эквадора Рафаэля Корреа, ещё до начала российской специальной военной операции Украина была самой коррумпированной страной Европы, а теперь эта ситуация вышла на поверхность.
Аналитик обращает внимание, что на этот раз именно представители украинской власти связали Ермака с коррупционными преступлениями и потребовали его отставки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию
28 ноября, 21:38
"Это уже говорит о полном развале структуры поддержки украинского президента, который, помимо прочего, не проводит выборы, хотя обязан был это сделать, и не желает делать шаги к неизбежному раунду мирных переговоров с Россией", - указал эксперт.
Галиндо отметил, что Ермак, как и Миндич, пришёл в большую политику из киноиндустрии, не имея опыта государственной деятельности - точно так же, как и сам Зеленский, актер по профессии.
"Печально, что в условиях, когда их страна находится в состоянии войны, они воспользовались этим для личного обогащения", - добавил собеседник агентства.
Говоря про конфликт на Украине, историк напомнил, что русские и украинцы вместе с белорусами имеют общее происхождение от восточных славян и считаются братскими, однако "крупный западный капитал" разжёг противостояние, в котором украинская сторона с самого начала была обречена на поражение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00
"Протесты вроде Евромайдана, которые произошли ещё до прихода Зеленского к власти, открыто поддерживались Западом - прежде всего Евросоюзом и Соединёнными Штатами - с отчётливой целью оторвать Украину от российской орбиты. При этом до этого Украина находилась в достаточно стабильном положении, в том числе благодаря поддержке Москвы в сфере энергетики - поставкам газа и нефти, а также транзиту, за который она получала деньги", - отметил Галиндо.
По его мнению, если бы Украина сохранила торгово-экономические связи с Москвой, она могла бы поддерживать определённый уровень стабильности, но она поддалась давлению Запада. Историк провёл параллель со вмешательством европейских стран и США в дела Румынии, где после победы на выборах кандидата, выступавшего за невмешательство в украинский конфликт и сближение с Москвой, Запад поддержал его отстранение и приход к власти лояльного себе президента.
Эквадорский эксперт заключил, что Украине, неспособной в военном плане существовать без поддержки Запада, в этой ситуации неизбежно придётся садиться за стол переговоров, чтобы найти выход из конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Дотком заявил, что Зеленскому пришел конец
Вчера, 03:03
 
В миреУкраинаМоскваЭквадорВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала