Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в Киеве ищет уборщиков - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 29.11.2025 (обновлено: 09:46 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058555985.html
Посольство США в Киеве ищет уборщиков
Посольство США в Киеве ищет уборщиков - РИА Новости, 29.11.2025
Посольство США в Киеве ищет уборщиков
Посольство США на Украине разместило объявление о поиске подрядчика для уборки и технического обслуживания культурного центра America House в Киеве, выяснило... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T06:06:00+03:00
2025-11-29T09:46:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058571849_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a51298423124dd0e08ae9155fbc14ead.jpg
https://ria.ru/20250513/gosdep-2016602283.html
https://ria.ru/20250929/kiev-2045030292.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058571849_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e607dd196abd24333f9fb32fe63a686b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, украина
В мире, США, Киев, Украина
Посольство США в Киеве ищет уборщиков

Посольство США в Киеве ищет подрядчика для уборки культурного центра

© Getty Images / SOPA Images / Aleksandr GusevЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Getty Images / SOPA Images / Aleksandr Gusev
Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Посольство США на Украине разместило объявление о поиске подрядчика для уборки и технического обслуживания культурного центра America House в Киеве, выяснило РИА Новости, изучив данные о контрактах.
"Посольство США в Киеве приглашает всех заинтересованных и ответственных подрядчиков подать предложения на оказание услуг по регулярной уборке и базовому обслуживанию здания America House, расположенного по адресу: улица Николы Пимоненко, 6, Киев", - говорится в правительственных документах США.
Посольство США в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Госдеп ищет повара для охраны посольства США в Киеве
13 мая, 04:55
Согласно документу, предложения принимаются до 17.00 по местному времени 10 декабря 2025 года. Контракт получит компания, предложившая приемлемые условия по минимальной цене.
В объявлении уточняется, что посольство намерено принять решение на основе первоначальных заявок без проведения дополнительных переговоров, однако оставляет за собой право их провести при необходимости.
Вопросы от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 декабря.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Сотни ресторанов в Киеве готовятся к закрытию, пишут СМИ
29 сентября, 09:12
 
В миреСШАКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала