Посольство США в Киеве ищет уборщиков

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Посольство США на Украине разместило объявление о поиске подрядчика для уборки и технического обслуживания культурного центра America House в Киеве, выяснило РИА Новости, изучив данные о контрактах.

"Посольство США Киеве приглашает всех заинтересованных и ответственных подрядчиков подать предложения на оказание услуг по регулярной уборке и базовому обслуживанию здания America House, расположенного по адресу: улица Николы Пимоненко, 6, Киев", - говорится в правительственных документах США.

Согласно документу, предложения принимаются до 17.00 по местному времени 10 декабря 2025 года. Контракт получит компания, предложившая приемлемые условия по минимальной цене.

В объявлении уточняется, что посольство намерено принять решение на основе первоначальных заявок без проведения дополнительных переговоров, однако оставляет за собой право их провести при необходимости.