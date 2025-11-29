https://ria.ru/20251129/ukraina-2058555985.html
Посольство США в Киеве ищет уборщиков
Посольство США в Киеве ищет уборщиков - РИА Новости, 29.11.2025
Посольство США в Киеве ищет уборщиков
Посольство США на Украине разместило объявление о поиске подрядчика для уборки и технического обслуживания культурного центра America House в Киеве, выяснило... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T06:06:00+03:00
2025-11-29T06:06:00+03:00
2025-11-29T09:46:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058571849_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a51298423124dd0e08ae9155fbc14ead.jpg
https://ria.ru/20250513/gosdep-2016602283.html
https://ria.ru/20250929/kiev-2045030292.html
сша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058571849_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e607dd196abd24333f9fb32fe63a686b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, украина
В мире, США, Киев, Украина
Посольство США в Киеве ищет уборщиков
Посольство США в Киеве ищет подрядчика для уборки культурного центра
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Посольство США на Украине разместило объявление о поиске подрядчика для уборки и технического обслуживания культурного центра America House в Киеве, выяснило РИА Новости, изучив данные о контрактах.
"Посольство США
в Киеве
приглашает всех заинтересованных и ответственных подрядчиков подать предложения на оказание услуг по регулярной уборке и базовому обслуживанию здания America House, расположенного по адресу: улица Николы Пимоненко, 6, Киев", - говорится в правительственных документах США.
Согласно документу, предложения принимаются до 17.00 по местному времени 10 декабря 2025 года. Контракт получит компания, предложившая приемлемые условия по минимальной цене.
В объявлении уточняется, что посольство намерено принять решение на основе первоначальных заявок без проведения дополнительных переговоров, однако оставляет за собой право их провести при необходимости.
Вопросы от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 декабря.