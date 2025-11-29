МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Редакционная коллегия американского издания Wall Street Journal вступилась за коррупцию на Украине, утверждая, что у США не останется друзей, если критерием для сотрудничества будет "нулевая коррупция", и заявила, что американцы, громко осуждающие коррупцию в Киеве, якобы придерживаются антиукраинских взглядов.
"Мир становится все более опасным, и горькая правда заключается в том, что США вынуждены сотрудничать с союзниками, которые гораздо более сомнительны, чем Украина... Антиукраинские голоса в конгрессе, администрации и среди экспертов называют коррупцию в Киеве достойной особого осуждения... Если нулевая коррупция станет стандартом взаимодействия с миром, у США будет мало друзей, если вообще будут. И, кстати, извлечение выгоды из государственной власти - не редкость и в Вашингтоне в наши дни", - говорится в материале издания.
Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил Wall Street Journal в том, что она покрывает Ермака, поскольку газета "месяцами не публикует материалы о коррупции на Украине", а также в том, что газета хочет продолжения конфликта на Украине.
Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
