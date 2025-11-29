ВСУ находятся на грани истощения, заявили в Европарламенте

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Украинская армия и европейские налогоплательщики находятся на грани истощения, в то время как Еврокомиссия отказывается смотреть правде в глаза, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил 13 ноября, что многолетний бюджет ЕС в настоящее время не может финансировать потребности Украины, которые по данным МВФ составляют 135,7 миллиарда евро в макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. В октябре Домбровскис заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины.
"Украинская армия на грани (истощения - ред.). Европейские налогоплательщики - тоже. Но, несмотря на это, Брюссель продолжает день за днем повторять мантры, вместо того чтобы смотреть правде в глаза", - сказал он.
Мариани добавил, что красные линии Брюсселя в переговорном процессе давно разбились о реальность ситуации и реальный баланс сил.
"Еврокомиссия полностью оторвана от реальности. Она живет в идеологическом пузыре, отрезанном от действительности, одержима нарративом, который больше не выдерживает никакой критики. Это действительно так для всех тем, которые она затрагивает, но особенно - для Украины, где она (Еврокомиссия - ред.) зашла в опасную, почти иррациональную тупиковую спираль, грозящую увлечь за собой весь Европейский союз", - считает евродепутат.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Президент России Владимир Путин заявил 27 ноября, что возможная конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне, она была бы воровством чужой собственности.
