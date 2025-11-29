Рейтинг@Mail.ru
ВСУ находятся на грани истощения, заявили в Европарламенте - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058548132.html
ВСУ находятся на грани истощения, заявили в Европарламенте
ВСУ находятся на грани истощения, заявили в Европарламенте - РИА Новости, 29.11.2025
ВСУ находятся на грани истощения, заявили в Европарламенте
Украинская армия и европейские налогоплательщики находятся на грани истощения, в то время как Еврокомиссия отказывается смотреть правде в глаза, заявил РИА... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T03:20:00+03:00
2025-11-29T03:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
брюссель
тьерри мариани
валдис домбровскис
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851948525_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_f7835ae9d4042a3ec246c9852f0421c8.jpg
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058546532.html
https://ria.ru/20251128/rossiya-2058200387.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851948525_370:238:2719:2000_1920x0_80_0_0_7a886e52219aa977df0714d507ed8388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, брюссель, тьерри мариани, валдис домбровскис, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Брюссель, Тьерри Мариани, Валдис Домбровскис, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
ВСУ находятся на грани истощения, заявили в Европарламенте

Депутат Мариани: ВСУ и налогоплательщики в ЕС находятся на грани истощения

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают тяжело раненому украинскому солдату
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Украинская армия и европейские налогоплательщики находятся на грани истощения, в то время как Еврокомиссия отказывается смотреть правде в глаза, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил 13 ноября, что многолетний бюджет ЕС в настоящее время не может финансировать потребности Украины, которые по данным МВФ составляют 135,7 миллиарда евро в макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. В октябре Домбровскис заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Spectator раскрыл, что теперь украинцы стали думать о России
03:00
"Украинская армия на грани (истощения - ред.). Европейские налогоплательщики - тоже. Но, несмотря на это, Брюссель продолжает день за днем повторять мантры, вместо того чтобы смотреть правде в глаза", - сказал он.
Мариани добавил, что красные линии Брюсселя в переговорном процессе давно разбились о реальность ситуации и реальный баланс сил.
"Еврокомиссия полностью оторвана от реальности. Она живет в идеологическом пузыре, отрезанном от действительности, одержима нарративом, который больше не выдерживает никакой критики. Это действительно так для всех тем, которые она затрагивает, но особенно - для Украины, где она (Еврокомиссия - ред.) зашла в опасную, почти иррациональную тупиковую спираль, грозящую увлечь за собой весь Европейский союз", - считает евродепутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Украина спасена: ради мира Россия должна отказаться от самого важного
Вчера, 08:00
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Президент России Владимир Путин заявил 27 ноября, что возможная конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне, она была бы воровством чужой собственности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБрюссельТьерри МарианиВалдис ДомбровскисВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала