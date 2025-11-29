БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Украинская армия и европейские налогоплательщики находятся на грани истощения, в то время как Еврокомиссия отказывается смотреть правде в глаза, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.