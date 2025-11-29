МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, на фоне увольнения главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заявил, что Зеленскому пришел конец, и призвал украинцев на фронте сдаваться, поскольку им не нужно умирать за него и страны Запада.