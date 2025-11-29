Spectator раскрыл, что теперь украинцы стали думать о России

«

"Чтобы навязать мирные условия, сначала нужно выиграть войну. Этот основополагающий принцип, похоже, пока ускользает от европейских союзников Украины. Трамп же считает, что Украина никогда не победит Россию, и поэтому ей нужно извлечь максимум из неудач. <…> Политически Зеленский сейчас серьезно ослаблен отвратительным коррупционным скандалом, в котором некоторые из его ближайших соратников были замешаны в наживе на войне. <…> После этого на Украине даже самые ярые сторонники конфликта писали, что "люди жаждут его окончания", — сообщается в материале.