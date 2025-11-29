МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На фоне вопиющего коррупционного кризиса в Киеве и неудач на всех направлениях фронта украинцы становятся все более критически настроены к продолжению конфликта с Россией, а иллюзорная позиция Запада вызывает у них все большее раздражение, пишет издание Spectator.
"Чтобы навязать мирные условия, сначала нужно выиграть войну. Этот основополагающий принцип, похоже, пока ускользает от европейских союзников Украины. Трамп же считает, что Украина никогда не победит Россию, и поэтому ей нужно извлечь максимум из неудач. <…> Политически Зеленский сейчас серьезно ослаблен отвратительным коррупционным скандалом, в котором некоторые из его ближайших соратников были замешаны в наживе на войне. <…> После этого на Украине даже самые ярые сторонники конфликта писали, что "люди жаждут его окончания", — сообщается в материале.
"Европа продолжает верить, что больше денег, больше оружия и большее давление на Россию помогут Украине в конечном итоге вернуть утраченные территории и вынудят Москву выплатить репарации. Однако многие украинцы, включая бывших сторонников Зеленского, опасаются, что в этом случае армия и экономика Украины развалятся быстрее, чем российская", — констатирует издание.
Параллельно с этим на Украине растет общественное недовольство: все больше украинцев хотят мира через переговоры. Раннее СМИ сообщали, что за последние два года число противников конфликта выросло более чем в два раза, в то время как активных сторонников сократилось почти в три.