Spectator раскрыл, что теперь украинцы стали думать о России - РИА Новости, 29.11.2025
03:00 29.11.2025
Spectator раскрыл, что теперь украинцы стали думать о России
Spectator раскрыл, что теперь украинцы стали думать о России
На фоне вопиющего коррупционного кризиса в Киеве и неудач на всех направлениях фронта украинцы становятся все более критически настроены к продолжению конфликта РИА Новости, 29.11.2025
Spectator раскрыл, что теперь украинцы стали думать о России

Spectator: украинцы разочаровываются в конфликте с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На фоне вопиющего коррупционного кризиса в Киеве и неудач на всех направлениях фронта украинцы становятся все более критически настроены к продолжению конфликта с Россией, а иллюзорная позиция Запада вызывает у них все большее раздражение, пишет издание Spectator.
«
"Чтобы навязать мирные условия, сначала нужно выиграть войну. Этот основополагающий принцип, похоже, пока ускользает от европейских союзников Украины. Трамп же считает, что Украина никогда не победит Россию, и поэтому ей нужно извлечь максимум из неудач. <…> Политически Зеленский сейчас серьезно ослаблен отвратительным коррупционным скандалом, в котором некоторые из его ближайших соратников были замешаны в наживе на войне. <…> После этого на Украине даже самые ярые сторонники конфликта писали, что "люди жаждут его окончания", — сообщается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В США раскрыли, что украинцы потребовали от Зеленского
27 ноября, 03:55
Согласно автору текста, оторванная от реальности воинственная риторика Европы в этом случае столкнулась с отказом украинцев от навязанных раннее иллюзий относительно исхода конфликта с Россией.
«
"Европа продолжает верить, что больше денег, больше оружия и большее давление на Россию помогут Украине в конечном итоге вернуть утраченные территории и вынудят Москву выплатить репарации. Однако многие украинцы, включая бывших сторонников Зеленского, опасаются, что в этом случае армия и экономика Украины развалятся быстрее, чем российская", — констатирует издание.
Параллельно с этим на Украине растет общественное недовольство: все больше украинцев хотят мира через переговоры. Раннее СМИ сообщали, что за последние два года число противников конфликта выросло более чем в два раза, в то время как активных сторонников сократилось почти в три.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
ЕС и Британия хотят воевать до последнего украинца, заявил глава РФПИ
22 ноября, 04:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреSpectatorДело МиндичаУкраинаРоссияКиев
 
 
