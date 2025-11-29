В Раде назвали возможных кандидатов на пост главы офиса Зеленского

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что, по его информации, четыре возможных кандидата претендуют на пост уволенного главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, среди них - начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и глава минобороны Украины Денис Шмыгаль.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.