Более 120 тысяч мужчин до 22 лет покинули Украину - РИА Новости, 29.11.2025
01:39 29.11.2025
Более 120 тысяч мужчин до 22 лет покинули Украину
в мире
украина
страна.ua
в мире, украина, страна.ua
В мире, Украина, Страна.ua
Улица Крещатик в Киеве
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые покинули Украину, составило 121 тысячу, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко.
"Сто двадцать одна тысяча украинских парней в возрасте 18-22 лет уехали из Украины", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
