Более 120 тысяч мужчин до 22 лет покинули Украину

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые покинули Украину, составило 121 тысячу, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко.