Ближний круг Зеленского скоро окажется на скамье подсудимых, заявил Слуцкий
Ближний круг Зеленского скоро окажется на скамье подсудимых, заявил Слуцкий - РИА Новости, 29.11.2025
Ближний круг Зеленского скоро окажется на скамье подсудимых, заявил Слуцкий
Ближний круг Владимира Зеленского скомпрометирован, дискредитирован и скоро окажется на скамье подсудимых, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 29.11.2025
украина
Ближний круг Зеленского скоро окажется на скамье подсудимых, заявил Слуцкий
Слуцкий: ближний круг Зеленского дискредитирован и скомпрометирован