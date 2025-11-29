Рейтинг@Mail.ru
Ближний круг Зеленского скоро окажется на скамье подсудимых, заявил Слуцкий - РИА Новости, 29.11.2025
01:29 29.11.2025
Ближний круг Зеленского скоро окажется на скамье подсудимых, заявил Слуцкий
в мире, украина, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), андрей ермак, госдума рф, дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Андрей Ермак, Госдума РФ, Дело Миндича
© AP Photo / Yves Herman Владимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ближний круг Владимира Зеленского скомпрометирован, дискредитирован и скоро окажется на скамье подсудимых, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Зеленский в пятницу подписал указ об увольнении главы его офиса Андрея Ермака. Ранее Зеленский сообщил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке.
В Госдуме напомнили, что Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком
01:26
01:26
"Ближний круг Зеленского скомпрометирован, дискредитирован и скоро окажется на скамье подсудимых", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Также Слуцкий ранее заявил РИА Новости, что добровольная отставка Ермака - следствие коррупционного скандала на Украине, до кульминации которого еще далеко.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
Вчера, 19:27
Вчера, 19:27
 
