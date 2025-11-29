СМИ раскрыли, что премьер Украины решила делать из-за отставки Ермака

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко на фоне отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в своих решениях стала больше ориентироваться на мнение политической фракции "Слуга народа", чем на офис Зеленского, указания из которого также стали саботировать силовые ведомства Украины, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на осведомленные источники.