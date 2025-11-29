Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что премьер Украины решила делать из-за отставки Ермака
01:23 29.11.2025
СМИ раскрыли, что премьер Украины решила делать из-за отставки Ермака
СМИ раскрыли, что премьер Украины решила делать из-за отставки Ермака

"Страна.ua": мнение офиса Зеленского стало менее приоритетным для Свириденко

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко на фоне отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в своих решениях стала больше ориентироваться на мнение политической фракции "Слуга народа", чем на офис Зеленского, указания из которого также стали саботировать силовые ведомства Украины, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Зеленский также подписал указ об увольнении Ермака с должности главы его офиса, свидетельствуют данные с сайта Зеленского.
"Даже Свириденко стала все в большей степени ориентироваться на мнение фракции "Слуги народа", а не ОП (офис Зеленского - ред.). СБУ и офис генпрокурора также начали саботировать различные "политические" указания офиса. Теперь же все эти процессы резко ускорятся. И вопрос стоит только в том, в какой форме будет происходить потеря реальной власти Зеленским", - говорится в публикации издания в Telegram-канале.
Близкий к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии источник заявил, что после отставки Ермака Рада "стабилизируется и успокоится", "все останутся на своих местах" и выходов из фракции не будет. Кроме того, Зеленский потеряет политический контроль над офисом генпрокурора, СБУ и ГБР, политическую часть работы которых координировал Ермак, пишет издание.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
