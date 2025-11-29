Рейтинг@Mail.ru
Аналитик прокомментировал отставку главы офиса Зеленского - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 29.11.2025 (обновлено: 01:19 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058540469.html
Аналитик прокомментировал отставку главы офиса Зеленского
Аналитик прокомментировал отставку главы офиса Зеленского - РИА Новости, 29.11.2025
Аналитик прокомментировал отставку главы офиса Зеленского
Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака связана с давлением президента США Дональда Трампа на Украину, чтобы она приняла условия мирного... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T01:15:00+03:00
2025-11-29T01:19:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
андрей ермак
владимир зеленский
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768939217_213:33:1043:500_1920x0_80_0_0_8fe1fe3477daf95799de2136d1ba71ed.jpg
https://ria.ru/20251128/ermak-2058489547.html
https://ria.ru/20251128/ermak-2058523029.html
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058419868.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768939217_231:9:1043:618_1920x0_80_0_0_ad17bf82251f8f9b65b2978bd28c4d46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, андрей ермак, владимир зеленский, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича, Мирный план США по Украине
Аналитик прокомментировал отставку главы офиса Зеленского

Ламеса: отставка Ермака связана с давлением Трампа на Киев по мирному плану

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя - РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака связана с давлением президента США Дональда Трампа на Украину, чтобы она приняла условия мирного соглашения, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
Зеленский ранее в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ермак уволился за день до поездки на переговоры в США, сообщил Axios
Вчера, 19:55
"Уже много лет известно, что режим Владимира Зеленского имеет признаки террористической, мафиозной и криминальной организации. Странно, что все это не расследовалось серьезно раньше. Что же изменилось сейчас? Я думаю, что в ответ на этот отказ европейцев и Зеленского (от мира - ред.) Дональд Трамп разработал различные альтернативные варианты навязывания своей повестки дня, что я считаю хорошей новостью", - отметил эксперт.
По его словам, отставка Ермака "связана с давлением Трампа для того, чтобы Зеленский принял условия мирного соглашения, которые являются абсолютно реалистичными, поскольку отражают ситуацию на поле боя".
"Коррупционный скандал запятнал и европейское руководство, которое, как мы знаем, глубоко коррумпировано, и нам предстоит увидеть, в какой степени давление Дональда Трампа может оказать эффект и, наконец, заставить Зеленского принять эту реальность", - отметил Ламеса.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мировые СМИ назвали отставку Ермака "политическим землетрясением"
Вчера, 22:07
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
Вчера, 19:27
 
В миреРоссияСШАКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДональд ТрампНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело МиндичаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала