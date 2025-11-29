БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя - РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака связана с давлением президента США Дональда Трампа на Украину, чтобы она приняла условия мирного соглашения, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.

"Уже много лет известно, что режим Владимира Зеленского имеет признаки террористической, мафиозной и криминальной организации. Странно, что все это не расследовалось серьезно раньше. Что же изменилось сейчас? Я думаю, что в ответ на этот отказ европейцев и Зеленского (от мира - ред.) Дональд Трамп разработал различные альтернативные варианты навязывания своей повестки дня, что я считаю хорошей новостью", - отметил эксперт.

По его словам, отставка Ермака "связана с давлением Трампа для того, чтобы Зеленский принял условия мирного соглашения, которые являются абсолютно реалистичными, поскольку отражают ситуацию на поле боя".

"Коррупционный скандал запятнал и европейское руководство, которое, как мы знаем, глубоко коррумпировано, и нам предстоит увидеть, в какой степени давление Дональда Трампа может оказать эффект и, наконец, заставить Зеленского принять эту реальность", - отметил Ламеса.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.