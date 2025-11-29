Конгрессвумен высказалась об отставке Ермака

ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Обыски у бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и его отставка указывают на необходимость аудита предоставленной США Киеву финансовой помощи, заявила член палаты представителей страны Анна Паулина Луна.
«
"Не понимаете, почему нам следовало проверять деньги, отправляемые на Украину? Коррупция", - написала она в соцсети Х, комментируя обыски и отставку Ермака.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Зеленский также подписал указ об увольнении Ермака с должности главы его офиса, свидетельствуют данные с сайта Зеленского.