"Сам шок в шоке!" UFC жестко кинул двух россиян с титульными боями

РИА Новости Спорт объясняет, почему российские бойцы смешанных единоборств Арман Царукян и непобежденный Мовсар Евлоев в очередной раз остались без поединков за пояс самого престижного ММА-промоушена мира.

Царукяну обещали. Но слово не сдержали

Вечер больших анонсов! В четверг UFC официально подтвердил тьму больших боев, которые порадуют зарубежных болельщиков в начале 2026 года. Среди них — следующие афиши:

в главном событии январского турнира UFC 324 американец Джастин Гэтжи и британец Падди Пимблетт будут биться за временный титул в легком весе;

во втором по значимости событии вечера мы посмотрим женский супербой. Кайла Харрисон (США) проведет первую защиту титула: олимпийская чемпионка выйдет в клетку к легендарной Аманде Нуньес (Бразилия), возвращающейся с заслуженной пенсии ради очередного крутого скальпа;

наш Умар Нурмагомедов на том же шоу встретится с бывшим чемпионом в легчайшем весе бразильцем Дейвезоном Фигередо;

февральский UFC 325 возглавит второй бой австралийского чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски и Диего Лопеса из Бразилии.

Однако российских поклонников ММА порадовать эти известия не смогли: как-никак двое наших спортсменов снова "пролетели" мимо заслуженных поединков за титул. Но обо всем по порядку.

Начинаем с Армана Царукяна, который в минувшие выходные переехал новозеландца Дэна Хукера и одержал пятую победу кряду. Выступление получилось по-настоящему доминирующим: болтливый оппонент был размазан по канвасу и сдался уже во втором раунде после удушающего приема. После такого выступления Арман не мог остаться без титульного боя… Более того, сам глава организации Дэйна Уайт заявлял, что мэйн-ивент катарского турнира носит претендентский статус — следующим соперником Царукяна должен был стать непобежденный чемпион UFC в легком весе Илия Топурия, испанец грузинского происхождения. Его российский боец искренне ненавидит.

« "Мог бы я в красках описать, как бы я хотел завершить бой с Топурией? Илию я бы хотел забить локтями. Просто изрезать все лицо и закончить поединок техническим нокаутом. Видел ли я изуродованное лицо Хукера после нашего боя? Да... Жалко Хукера, жалко. Вот еще другой глаз так же сделать Топурии — вообще бомба", — заявил Царукян в интервью Адаму Зубайраеву.

А затем начали происходить очень странные дела.

Сначала Топурия, вроде бы хотевший вернуться в январе, сообщил, что из-за тяжелого периода в личной жизни не будет выступать в первом квартале 2026-го… И даже выразил готовность оставить чемпионский титул! Как известно, Матадор переживает развод с супругой и сейчас хочет сосредоточиться на проблемах семейного характера.

« "Я не буду выходить в октагон в первом квартале следующего года. Я переживаю тяжелый период в личной жизни. Я хочу сосредоточиться на своих детях и разрешить эту ситуацию как можно скорее. Я не хочу задерживать дивизион. UFC составит необходимые пары, и как только вопросы будут решены, я дам UFC знать, что готов начать свое возвращение", — написал Топурия в соцсети X.

© Скриншот трансляции UFC Илия Топурия © Скриншот трансляции UFC Илия Топурия

Спустя несколько часов UFC, не решившийся лишить титула одного из флагманов организации, анонсирует бой Пимблетта с Гэтжи. Куда пропал Арман? Не забыли ли о нем в лиге? Можно было списать такое решение на то, что Царукян не успеет вернуться в восьмиугольник быстро, однако Арман не раз заявлял, что к январю будет готов. То, что ему не дали бой за звание временного чемпиона UFC, видится полным абсурдом.

Известный американский журналист Ариэль Хельвани негодует:

« "Бой за временный титул состоится без участия претендента номер один, коим является Царукян. А ведь этот поединок столь же престижен, как битва за звание "Самого опасного гангстера UFC". На бумаге бой Пимблетта против Гэтжи хорош, чтобы определить соперника для победителя боя Топурия — Царукян. Но получается так, что победитель этого поединка сразится с Илией — что делать Арману?! Что вообще происходит?! С кем драться Арману, чтобы получить титульный шанс?!"

И пока Гэтжи, проигравший досрочно три из семи последних боев, готовится к рубке, а бьющий "стариков" Пимблетт троллит россиянина, Царукян недоумевает вместе с нами:

« "Объясните, какой в этом смысл? Цель остается прежней. Мы заберем то, что нам принадлежит. Всему свое время. Терпение и труд все перетрут".

Евлоеву не обещали... Все равно обидно

Расстроил и анонс реванша Волкановски — Лопес. Диего, бесспорно, крут, однако всего бой назад он уже проигрывал в поединке с Алексом за титул. После этого одержал одну победу нокаутом… И снова получил титульный шанс! И это при том, что у Евлоева 19-0 в карьере и 9-0 в UFC. Он побеждал Лопеса в мае 2023-го и как никто другой заслужил титульный шанс в полулегком дивизионе.

Не ожидал такого поворота даже сам чемпион!

« "Я думаю, Мовсар и (британец) Лерон Мерфи больше заслуживают титульный шанс. Но если UFC решил поставить мне бой против Лопеса, я надеюсь, фанаты высоко оценят нашу битву", — заявил Волкановски на своем Youtube-канале.

© Официальный ВК-аккаунт UFC Мовсар Евлоев © Официальный ВК-аккаунт UFC Мовсар Евлоев

Также отреагировал на ситуацию с Мовсаром чемпион UFC в полусреднем весе, лучший боец лиги вне зависимости от весовых категорий Ислам Махачев. Соотечественник Евлоева опубликовал цитату тренера Волкановски, который заявил: "Мы были в шоке, когда узнали, что снова деремся с Диего. Без обид, но Мовсар и Лерон заслуживают большего". Махачев оставил под постом ироничную фразу:

« "Сам шок даже в шоке".

Допустим, не Евлоев. Но точно могли дать "титульник" упомянутому выше Мерфи. Британец тоже непобежден, в августе сотворил шикарный нокаут на UFC 319 в Чикаго. Но даже Лерон "не заслужил" возможности подраться за золото.

Россиянину остается только бросить вызов британцу, чтобы выявить нового претендента на пояс. Битва непобежденных в Сиднее в феврале — почему нет? Хотя, разумеется, это колоссальный риск для обоих топов.

« "Лерон Мерфи, я дам тебе возможность подраться с претендентом номер один. Скажи своей команде, что ты готов драться со мной на том же турнире, где пройдет титульный бой", — написал Евлоев в социальных сетях.

Почему так происходит?

Летом американский медиахолдинг Paramount приобрел эксклюзивные права на показ турниров Абсолютного бойцовского чемпионата в США. Сотрудничество с ESPN подошло к концу — теперь UFC по новому контракту, рассчитанному на семь лет, получит около $7,7 млрд. Очень большие цифры! Более миллиарда в год при 550 миллионах по старому соглашению с ESPN. Paramount эксклюзивно получает все 13 номерных мероприятий UFC и 30 шоу серии Fight Night.

« "Впервые в истории у болельщиков в США будет доступ ко всему контенту UFC без модели Pay-Per-View (система платного просмотра — прим. ред.), что сделает просмотр величайших боев более доступным по цене. Это соглашение ставит UFC в один ряд с крупнейшими спортивными лигами мира. Возможности, которые предоставляют сети Paramount и CBS в рамках этой новой структуры, — огромный успех для наших спортсменов и всех, кто смотрит и любит этот спорт", — не может нарадоваться Дэйна Уайт.