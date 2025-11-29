Рейтинг@Mail.ru
"Сам шок в шоке!" UFC жестко кинул двух россиян с титульными боями
Единоборства
 
07:30 29.11.2025
"Сам шок в шоке!" UFC жестко кинул двух россиян с титульными боями
"Сам шок в шоке!" UFC жестко кинул двух россиян с титульными боями
"Сам шок в шоке!" UFC жестко кинул двух россиян с титульными боями
РИА Новости Спорт объясняет, почему российские бойцы смешанных единоборств Арман Царукян и непобежденный Мовсар Евлоев в очередной раз остались без поединков за
/20251123/tsarukyan-2056866204.html
/20251116/makhachev--2055261734.html
Арман Царукян, Ислам Махачев, Пэдди Пимблетт, Джастин Гэтжи, Мовсар Евлоев, Александр Волкановски, Диего Лопес (ММА), Дэн Хукер
Единоборства, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Дэйна Уайт, Арман Царукян, Ислам Махачев, Пэдди Пимблетт, Джастин Гэтжи, Мовсар Евлоев, Александр Волкановски, Диего Лопес (ММА), Дэн Хукер
"Сам шок в шоке!" UFC жестко кинул двух россиян с титульными боями

UFC анонсировал бой за временный пояс Гэтжи - Пимблетт, вопреки победе Царукяна

© Getty Images Коллаж с бойцами UFC Арманом Царукяном и Мовсаром Евлоевым
Коллаж с бойцами UFC Арманом Царукяном и Мовсаром Евлоевым
© Getty Images
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
РИА Новости Спорт объясняет, почему российские бойцы смешанных единоборств Арман Царукян и непобежденный Мовсар Евлоев в очередной раз остались без поединков за пояс самого престижного ММА-промоушена мира.

Царукяну обещали. Но слово не сдержали

Вечер больших анонсов! В четверг UFC официально подтвердил тьму больших боев, которые порадуют зарубежных болельщиков в начале 2026 года. Среди них — следующие афиши:
  • в главном событии январского турнира UFC 324 американец Джастин Гэтжи и британец Падди Пимблетт будут биться за временный титул в легком весе;
  • во втором по значимости событии вечера мы посмотрим женский супербой. Кайла Харрисон (США) проведет первую защиту титула: олимпийская чемпионка выйдет в клетку к легендарной Аманде Нуньес (Бразилия), возвращающейся с заслуженной пенсии ради очередного крутого скальпа;
  • наш Умар Нурмагомедов на том же шоу встретится с бывшим чемпионом в легчайшем весе бразильцем Дейвезоном Фигередо;
  • февральский UFC 325 возглавит второй бой австралийского чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски и Диего Лопеса из Бразилии.
Однако российских поклонников ММА порадовать эти известия не смогли: как-никак двое наших спортсменов снова "пролетели" мимо заслуженных поединков за титул. Но обо всем по порядку.
Начинаем с Армана Царукяна, который в минувшие выходные переехал новозеландца Дэна Хукера и одержал пятую победу кряду. Выступление получилось по-настоящему доминирующим: болтливый оппонент был размазан по канвасу и сдался уже во втором раунде после удушающего приема. После такого выступления Арман не мог остаться без титульного боя… Более того, сам глава организации Дэйна Уайт заявлял, что мэйн-ивент катарского турнира носит претендентский статус — следующим соперником Царукяна должен был стать непобежденный чемпион UFC в легком весе Илия Топурия, испанец грузинского происхождения. Его российский боец искренне ненавидит.
«
"Мог бы я в красках описать, как бы я хотел завершить бой с Топурией? Илию я бы хотел забить локтями. Просто изрезать все лицо и закончить поединок техническим нокаутом. Видел ли я изуродованное лицо Хукера после нашего боя? Да... Жалко Хукера, жалко. Вот еще другой глаз так же сделать Топурии — вообще бомба", — заявил Царукян в интервью Адаму Зубайраеву.
А затем начали происходить очень странные дела.
Эпизод боя Царукяна против Хукера на турнире UFC в Катаре
Россиянин подерется за пояс UFC! Царукян уничтожил ненавистного болтуна
23 ноября, 00:24
23 ноября, 00:24
Сначала Топурия, вроде бы хотевший вернуться в январе, сообщил, что из-за тяжелого периода в личной жизни не будет выступать в первом квартале 2026-го… И даже выразил готовность оставить чемпионский титул! Как известно, Матадор переживает развод с супругой и сейчас хочет сосредоточиться на проблемах семейного характера.
«
"Я не буду выходить в октагон в первом квартале следующего года. Я переживаю тяжелый период в личной жизни. Я хочу сосредоточиться на своих детях и разрешить эту ситуацию как можно скорее. Я не хочу задерживать дивизион. UFC составит необходимые пары, и как только вопросы будут решены, я дам UFC знать, что готов начать свое возвращение", — написал Топурия в соцсети X.
© Скриншот трансляции UFC Илия Топурия
Илия Топурия
© Скриншот трансляции UFC
Илия Топурия
Спустя несколько часов UFC, не решившийся лишить титула одного из флагманов организации, анонсирует бой Пимблетта с Гэтжи. Куда пропал Арман? Не забыли ли о нем в лиге? Можно было списать такое решение на то, что Царукян не успеет вернуться в восьмиугольник быстро, однако Арман не раз заявлял, что к январю будет готов. То, что ему не дали бой за звание временного чемпиона UFC, видится полным абсурдом.
Известный американский журналист Ариэль Хельвани негодует:
«
"Бой за временный титул состоится без участия претендента номер один, коим является Царукян. А ведь этот поединок столь же престижен, как битва за звание "Самого опасного гангстера UFC". На бумаге бой Пимблетта против Гэтжи хорош, чтобы определить соперника для победителя боя Топурия — Царукян. Но получается так, что победитель этого поединка сразится с Илией — что делать Арману?! Что вообще происходит?! С кем драться Арману, чтобы получить титульный шанс?!"
И пока Гэтжи, проигравший досрочно три из семи последних боев, готовится к рубке, а бьющий "стариков" Пимблетт троллит россиянина, Царукян недоумевает вместе с нами:
«
"Объясните, какой в этом смысл? Цель остается прежней. Мы заберем то, что нам принадлежит. Всему свое время. Терпение и труд все перетрут".

Евлоеву не обещали... Все равно обидно

Расстроил и анонс реванша Волкановски — Лопес. Диего, бесспорно, крут, однако всего бой назад он уже проигрывал в поединке с Алексом за титул. После этого одержал одну победу нокаутом… И снова получил титульный шанс! И это при том, что у Евлоева 19-0 в карьере и 9-0 в UFC. Он побеждал Лопеса в мае 2023-го и как никто другой заслужил титульный шанс в полулегком дивизионе.
Не ожидал такого поворота даже сам чемпион!
«

"Я думаю, Мовсар и (британец) Лерон Мерфи больше заслуживают титульный шанс. Но если UFC решил поставить мне бой против Лопеса, я надеюсь, фанаты высоко оценят нашу битву", — заявил Волкановски на своем Youtube-канале.

© Официальный ВК-аккаунт UFC Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев
© Официальный ВК-аккаунт UFC
Мовсар Евлоев
Также отреагировал на ситуацию с Мовсаром чемпион UFC в полусреднем весе, лучший боец лиги вне зависимости от весовых категорий Ислам Махачев. Соотечественник Евлоева опубликовал цитату тренера Волкановски, который заявил: "Мы были в шоке, когда узнали, что снова деремся с Диего. Без обид, но Мовсар и Лерон заслуживают большего". Махачев оставил под постом ироничную фразу:
«
"Сам шок даже в шоке".
Допустим, не Евлоев. Но точно могли дать "титульник" упомянутому выше Мерфи. Британец тоже непобежден, в августе сотворил шикарный нокаут на UFC 319 в Чикаго. Но даже Лерон "не заслужил" возможности подраться за золото.
Россиянину остается только бросить вызов британцу, чтобы выявить нового претендента на пояс. Битва непобежденных в Сиднее в феврале — почему нет? Хотя, разумеется, это колоссальный риск для обоих топов.
«
"Лерон Мерфи, я дам тебе возможность подраться с претендентом номер один. Скажи своей команде, что ты готов драться со мной на том же турнире, где пройдет титульный бой", — написал Евлоев в социальных сетях.

Почему так происходит?

Летом американский медиахолдинг Paramount приобрел эксклюзивные права на показ турниров Абсолютного бойцовского чемпионата в США. Сотрудничество с ESPN подошло к концу — теперь UFC по новому контракту, рассчитанному на семь лет, получит около $7,7 млрд. Очень большие цифры! Более миллиарда в год при 550 миллионах по старому соглашению с ESPN. Paramount эксклюзивно получает все 13 номерных мероприятий UFC и 30 шоу серии Fight Night.
«

"Впервые в истории у болельщиков в США будет доступ ко всему контенту UFC без модели Pay-Per-View (система платного просмотра — прим. ред.), что сделает просмотр величайших боев более доступным по цене. Это соглашение ставит UFC в один ряд с крупнейшими спортивными лигами мира. Возможности, которые предоставляют сети Paramount и CBS в рамках этой новой структуры, — огромный успех для наших спортсменов и всех, кто смотрит и любит этот спорт", — не может нарадоваться Дэйна Уайт.

  • Напрашивается вывод: на старте нового сотрудничества лига делает ставку на звездные бои, которые привлекут максимальное внимание не только ММА-аудитории. Промоушен от этого, конечно, выиграет, но только не истинные любители смешанных единоборств. Зачем тогда система рейтингов в дивизионах? Зачем победные серии, когда есть трешток? В общем, спортивная составляющая отходит на задний план… А вот надолго ли, покажет время.
Ислам Махачев с двумя поясами UFC
Небывалый успех России! Махачев на классе взял второе золото UFC
16 ноября, 09:19
16 ноября, 09:19
 
Единоборства, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Дэйна Уайт, Арман Царукян, Ислам Махачев, Пэдди Пимблетт, Джастин Гэтжи, Мовсар Евлоев, Александр Волкановски, Диего Лопес (ММА), Дэн Хукер
 
