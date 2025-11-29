На Конгрессе молодых ученых обсудили роль социальной архитектуры

СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Роль социальной архитектуры в формировании образа будущего России, вопросы становления профессии, а также важность отражения ключевых ценностей и смыслов для широкой аудитории обсудили на V Конгрессе молодых ученых в Сириусе.

В панельной дискуссии, посвященной эволюции гуманитарных профессий, технологиям проектирования будущего и социальной архитектуре, приняли участие представители российских вузов, компаний и государственных институтов.

Социальные архитекторы должны обозначать и трактовать идеи и смыслы широкой аудитории, отметили эксперты. Без этого фактора эффект социальной архитектуры значительно снижается, обратила внимание директор департамента просветительской деятельности Экспертного института социальных исследований, доцент факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Антонина Селезнева.

"Конструирование образа будущего - неотъемлемый элемент существования конкретного человека, общества и государства в целом. Говоря о разработке сценариев будущего в контексте страны, важно учитывать наличие в них ценностно-смыслового компонента, который определяет аксиологические основания и ориентиры развития", - сказала Селезнева.

Руководитель образовательной программы "Социальная архитектура" Севастопольского государственного университета, член Общественной палаты РФ Станислав Корякин в ходе дискуссии также отметил, что "задача социальных архитекторов - порождать большее количество эффективных форматов взаимодействия социальных групп, учитывая существующий контекст, стратегические цели и ценности".

Эксперты в ходе сессии обращали внимание, что профессия социального архитектора становится все более востребованной, но еще находится на стадии становления. Генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков заявил о необходимости создания единой методологии обучения социальных архитекторов, а также выразил готовность проводить обучение для будущих социальных архитекторов.

"Сегодня направление социальной архитектуры проходит период становления, но уже становится перспективным: в ведущих вузах страны появляются профильные программы обучения, президентские платформы проводят конкурсы профессионального мастерства. Мы готовы делиться опытом в области подготовки современных управленцев и проводить в нашем Центре программы профессиональной подготовки социальных архитекторов", - сказал Сериков.

На необходимость системного подхода в развитии социогуманитарных наук по примеру сферы высоких технологий обратила внимание Президент МАКО, председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по сетевым сообществам Ольга Голышенкова.

"Разработка отечественных технологий и решений в этой области не менее важна, чем в прикладных науках, математике, химии или физике. Речь идет о высоких гуманитарных технологиях, которые зачастую оказываются мощнее инженерных, поскольку напрямую формируют поведение, культурные коды и мировоззренческие системы", - подчеркнула Голышенкова.