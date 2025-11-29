Военнослужащие Вооруженных сил Бельгии во время учений. Архивное фото

Бельгийский военный получил тяжелое ранение на учениях НАТО в Литве

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Бельгийский военный находится в критическом состоянии после тяжелого ранения во время минометных учений в Литве в рамках миссии НАТО, сообщил глава МО Бельгии Тео Франкен.

"В пятницу, 28 ноября 2025 года, в ходе миссии ( НАТО - ред.) Forward Land Forces в Литве бельгийский военнослужащий получил серьезные ранения во время учений с минометами", - сказано в публикации в соцсети X

Франкен добавил, что состояние этого военного критическое, в настоящий момент его жизни угрожает опасность.

"Начато внутреннее расследование для выяснения точных обстоятельств инцидента. Дальнейший анализ должен внести дополнительную ясность", - уточнил глава МО.