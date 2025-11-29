https://ria.ru/20251129/ucheniya-2058542122.html
Бельгийский военный получил тяжелое ранение на учениях НАТО в Литве
Бельгийский военный получил тяжелое ранение на учениях НАТО в Литве - РИА Новости, 29.11.2025
Бельгийский военный получил тяжелое ранение на учениях НАТО в Литве
Бельгийский военный находится в критическом состоянии после тяжелого ранения во время минометных учений в Литве в рамках миссии НАТО, сообщил глава МО Бельгии... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T01:42:00+03:00
2025-11-29T01:42:00+03:00
2025-11-29T01:42:00+03:00
в мире
литва
бельгия
тео франкен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153191/76/1531917669_0:424:4520:2966_1920x0_80_0_0_3578dd277e16e482e39eeae907a9b88e.jpg
https://ria.ru/20251028/nato-2051229289.html
https://ria.ru/20250326/litva-2007553493.html
литва
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153191/76/1531917669_0:0:4520:3389_1920x0_80_0_0_525226a91b003e59c049e0d174d1a88d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, бельгия, тео франкен, нато
В мире, Литва, Бельгия, Тео Франкен, НАТО
Бельгийский военный получил тяжелое ранение на учениях НАТО в Литве
Бельгийский военный тяжело ранен в Литве во время минометных учений НАТО
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Бельгийский военный находится в критическом состоянии после тяжелого ранения во время минометных учений в Литве в рамках миссии НАТО, сообщил глава МО Бельгии Тео Франкен.
"В пятницу, 28 ноября 2025 года, в ходе миссии (НАТО
- ред.) Forward Land Forces в Литве
бельгийский военнослужащий получил серьезные ранения во время учений с минометами", - сказано в публикации в соцсети X
.
Франкен добавил, что состояние этого военного критическое, в настоящий момент его жизни угрожает опасность.
"Начато внутреннее расследование для выяснения точных обстоятельств инцидента. Дальнейший анализ должен внести дополнительную ясность", - уточнил глава МО.
Миссия НАТО Forward Land Forces Lithuania - это многонациональное развертывание на восточном фланге НАТО, созданное в 2016 году.