Бельгийский военный получил тяжелое ранение на учениях НАТО в Литве - РИА Новости, 29.11.2025
01:42 29.11.2025
Бельгийский военный получил тяжелое ранение на учениях НАТО в Литве
Бельгийский военный получил тяжелое ранение на учениях НАТО в Литве
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Бельгийский военный находится в критическом состоянии после тяжелого ранения во время минометных учений в Литве в рамках миссии НАТО, сообщил глава МО Бельгии Тео Франкен.
"В пятницу, 28 ноября 2025 года, в ходе миссии (НАТО - ред.) Forward Land Forces в Литве бельгийский военнослужащий получил серьезные ранения во время учений с минометами", - сказано в публикации в соцсети X.
СМИ рассказали, какие трудности возникли у военных на учениях НАТО в Латвии
СМИ рассказали, какие трудности возникли у военных на учениях НАТО в Латвии
28 октября, 16:06
Франкен добавил, что состояние этого военного критическое, в настоящий момент его жизни угрожает опасность.
"Начато внутреннее расследование для выяснения точных обстоятельств инцидента. Дальнейший анализ должен внести дополнительную ясность", - уточнил глава МО.
Миссия НАТО Forward Land Forces Lithuania - это многонациональное развертывание на восточном фланге НАТО, созданное в 2016 году.
СМИ: четверо военных США, пропавших на учениях в Литве, погибли
СМИ: четверо военных США, пропавших на учениях в Литве, погибли
26 марта, 19:17
 
