Рейтинг@Mail.ru
Туск напомнил союзникам, что НАТО создавалась против России - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 29.11.2025 (обновлено: 16:11 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/tusk-2058615014.html
Туск напомнил союзникам, что НАТО создавалась против России
Туск напомнил союзникам, что НАТО создавалась против России - РИА Новости, 29.11.2025
Туск напомнил союзникам, что НАТО создавалась против России
Премьер-министр Польши Дональд Туск перед запланированными переговорами США и Украины по плану президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию решил... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T15:24:00+03:00
2025-11-29T16:11:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дональд туск
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040878185_0:0:2412:1357_1920x0_80_0_0_505808aba52aaf25251e78ddb324e713.jpg
https://ria.ru/20251128/tusk-2058524676.html
https://ria.ru/20251128/rubio-2058532117.html
https://ria.ru/20251129/zelensiy-2058613958.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040878185_268:0:2412:1608_1920x0_80_0_0_bbe0e57be07a809c78f564d049291f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дональд туск, дональд трамп, нато
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Туск, Дональд Трамп, НАТО
Туск напомнил союзникам, что НАТО создавалась против России

Туск напомнил союзникам по НАТО, что альянс создавался против России

© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of PolandПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск перед запланированными переговорами США и Украины по плану президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию решил напомнить союзникам, что альянс НАТО создавался против России.
"Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО была создана для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И в основе его лежала солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, ничего не изменилось", - написал он в социальной сети Х.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Туск назвал происходящее вокруг Украины катастрофическим сочетанием
28 ноября, 22:20
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Рубио собирается пропустить встречу глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ
28 ноября, 23:18
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
CNN: отставка Ермака может стать самым серьезным испытанием для Зеленского
Вчера, 15:20
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинДональд ТускДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала