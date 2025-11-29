https://ria.ru/20251129/turtsiya-2058612776.html
В Турции более 150 постояльцев отеля эвакуировали из-за пожара
В Турции более 150 постояльцев отеля эвакуировали из-за пожара - РИА Новости, 29.11.2025
В Турции более 150 постояльцев отеля эвакуировали из-за пожара
Более 150 постояльцев отеля в Эскишехире на западе Турции были эвакуированы из-за пожара, пострадали два человека, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 29.11.2025
СТАМБУЛ, 29 ноя - РИА Новости.
Более 150 постояльцев отеля в Эскишехире на западе Турции были эвакуированы из-за пожара, пострадали два человека, сообщила газета Sabah
.
Пожар охватил кухню ресторана, находящегося в одном здании с отелем, утром в субботу в районе Енибаглар.
"Дым от пожара охватил и отель, и соседние здания. В качестве меры предосторожности из отеля были эвакуированы 152 гостя. В результате пожара из-за дыма пострадали два сотрудника отеля, их госпитализировали", - сообщило издание.
Огонь удалось потушить до того, как он разросся, причину установят специалисты. Угроза жизни госпитализированных отсутствует.