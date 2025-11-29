В Турции более 150 постояльцев отеля эвакуировали из-за пожара

Рейтинг@Mail.ru
15:11 29.11.2025
турция, эскишехир (провинция), в мире
Турция, Эскишехир (провинция), В мире
Флаг Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Более 150 постояльцев отеля в Эскишехире на западе Турции были эвакуированы из-за пожара, пострадали два человека, сообщила газета Sabah.
Пожар охватил кухню ресторана, находящегося в одном здании с отелем, утром в субботу в районе Енибаглар.
"Дым от пожара охватил и отель, и соседние здания. В качестве меры предосторожности из отеля были эвакуированы 152 гостя. В результате пожара из-за дыма пострадали два сотрудника отеля, их госпитализировали", - сообщило издание.
Огонь удалось потушить до того, как он разросся, причину установят специалисты. Угроза жизни госпитализированных отсутствует.
ТурцияЭскишехир (провинция)В мире
 
 
